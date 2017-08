Je to zásadní chyba, odmítá změny ve staré Praze, z nichž by profitovali slovenští miliardáři, historik architektury Zdeněk Lukeš

Nový územní plán pro Prahu, který se právě dokončuje, počítá mimo jiné s umožněním zástavby části náměstí Curieových přímo v srdci Starého Města. Majitelům pozemku, slovenským miliardářům Ivanu Jakabovičovi a Patriku Tkáčovi z finanční skupiny J&T by to vyneslo stamilióny. Uznávaný historik architektury Zdeněk Lukeš to považuje za chybu.