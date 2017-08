Komise obdržela právní analýzu ohledně toho, co se stane, když někdo před sněmovním vyštřovacím orgánem nemluví pravdu. „Křivé svědectví nebo nepravdivá informace před vyšetřovací komisí je trestným činem,” vyplývá podle Plíška z analýzy.

„Začneme porovnávat výpovědi svědků, určitě si ještě jednou pozveme Přibila a zeptáme se ho, s jakým spisem seznamoval pana Babiše,” vysvětlil Plíšek. Členy komise k tomu přiměly informace, které na úterním jednání uvedl bývalý náměstek ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Dušan Brunclík.

Podle Plíška se navíc liší výpověď Přibila, bývalého ministra financí šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a ředitele strategického rozvoje vydavatelství Mafra Františka Nachtigalla. Právě pod vydavatelství Mafra spadá deník MF Dnes. Nachtigall vypovídal před komisí minulý týden.

Chovanec: Přibil není můj nepřítel



Poslanci během úterního jednání vyslechli kromě Brunclíka také policejního prezidenta Tomáše Tuhého, novináře Janka Kroupu a ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

Chovanec po výslechu uvedl, že jako hlavní problém vidí, že některá média mají hlubší vhled do živých kauz. „Hlavní problém vidím v tom, že některá média mají hlubší vhled do kauz, mají exkluzivní přístup. Ale trestní řízení by mělo být neveřejné,“ prohlásil Chovanec po asi hodinu a půl dlouhém výslechu.

Dodal, že poslanci ho konfrontovali s výpovědí bývalého novináře MF Dnes Marka Přibila, kterého si pozvali už dříve.

Je to zmanipulované, brání se Babiš

Celá věc se točí kolem nahrávek, které začal anonym letos na jaře zveřejňovat na sociálních sítích. Na nich Přibil mluví s někdejším ministrem financí Andrejem Babišem o kompromitujících materiálech na politické konkurenty hnutí ANO.

Nahrávky pocházejí z doby, kdy byl Babiš přímým majitelem vydavatelství Mafra, pod které deník MF Dnes spadá. Později Mafru spolu s dalším majetkem převedl na svěřenský fond.

Na nahrávce zmiňují oba aktéři právě i Chovance. Přibil Babišovi říká, že má na šéfa vnitra několik kauz, které by mohl vytáhnout. „Já jsem teď číslo jedna u Chovance, největší oblíbenec, mám pět nebo šest spisů, čekáme, až to bude vhodné vystřelit,“ tvrdí Přibil na jedné z nahrávek.

Babiš už dříve nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně. Odmítl, že by si četl v živých spisech, to popírá i Přibil.

Chovanec v úterý uvedl, že se s Přibilem nikdy nepotkal. „Dva dny zpátky jsme spolu hovořili telefonicky, do té doby jsme spolu nikdy nemluvili a nikdy jsme se spolu nepotkali. Nevím, proč mě považuje za úhlavního nepřítele, já jeho za nepřítele nepovažuji,“ řekl Chovanec.

Mám pocit, že trochu existuje hysterie kolem toho, co úniky jsou Janek Kroupa, novinář

Poslanci vyslechli také novináře Janka Kroupu. Ptali se ho především na to, jak fungovala skupina kolem Přibila a jak získávali informace. Kroupa také oponoval slovům Chovance, že hlavním problémem při úniku informací jsou média.

Podle novináře se úniky často zaměňují za události, které jsou v pořádku. „Když policie někoho obviní, a ten člověk se brání, tak ten spis je pořád živý, ale nelze tomu říkat únik. Mám pocit, že trochu existuje hysterie kolem toho, co úniky jsou,” míní.

„Novináři jsou od toho, aby kontrolovali a aby se kriticky stavěli k oběma stranám, ne jen těm, kteří jsou stíháni, ale i policistům. Z mého pohledu je průšvih vytváření kompromitujících materiálů - kdy se vezme část pravdy a lidé pak vytvoří fiktivní realitu,” sdělil Kroupa.

Cílem sněmovního vyšetřovacího orgánu je prověřit, zda nedošlo ke zneužití informací z policejních spisů, k ovlivňování politické soutěže nebo k destabilizaci právního státu. Poslanci zasedají každé úterý a závěr mají plénu přednést 12. září.