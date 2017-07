Virem HIV se v Česku nakazilo celkem 2609 mužů a 432 žen. U 566 lidí virus způsobil nemoc AIDS, které podlehlo 269 nakažených, z nichž bylo 51 žen.

Letos bylo nejvíc nakažených registrováno v březnu, a to 29. V červnu, jenž je zatím posledním měsícem, za který úřady zveřejnily data, se virem HIV nakazilo 26 mužů, z toho 17 v Praze. Žena neonemocněla žádná.

Loni byla nově zjištěna nákaza infekcí HIV u 286 lidí, což je meziročně o 20 víc. Rostoucí trend pozorují odborníci od roku 2002.

Virus HIV napadá v krvi a ve střevě lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle propuká nemoc AIDS. Na ni nemocní bez léčby do několika let umírají.

Lidé se přestávají chránit



I když podle odborníků Česko patří ve světě i v Evropě k zemím s nižším výskytem infekce, varovný je prudký nárůst počtu pacientů. Zástupci neziskových organizací i lékaři upozorňují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit.

Díky moderní léčbě sice pacienti mohou žít déle než dříve, lékaři ale zdůrazňují, že i moderní terapie má stále dost vedlejších účinků a je nepříjemná. Speciální léky, takzvaná antiretrovirotika, se podle zprávy OSN podařilo zajistit už pro více než polovinu z 36,7 miliónu nakažených.

V Jižní a východní Africe se podařilo počet nově nakažených od roku 2010 do loňska snížit o 29 procent. Roste naopak počet nákaz ze východní Evropě a částech Asie. V Rusku za posledních sedm let počet nakažených vzrostl o 75 procent.