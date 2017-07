„Bohužel v některých regionech si budeme vzájemně konkurovat, budeme bojovat o podobně smýšlejícího voliče, což je něco, co mě netěší,“ prohlásil Jurečka po čtvrteční schůzi předsednictva, které řešilo otázku kandidátek nebo to, jak bude vypadat kampaň bez Starostů.

Nikdo z lídrů strany však nechtěl prozradit nic konkrétního. „Hovořili jsme o tom, jak bude vypadat naše kampaň a jak budeme prezentovat program. Jistě se to včas dozvíte. Až bude čas, tak s tím vyjdeme ven,“ konstatoval stručně šéf strany Pavel Bělobrádek.

Víc neřekl ani Jurečka. „Předpokládám, že se budeme prezentovat jako tradiční moderní síla,“ sdělil pouze.

Nové logo Starostů překvapilo

Při příchodu na jednání se lidovci pozastavovali nad tím, že hnutí STAN už tak brzy po „rozvodu“ prezentovalo nový vizuál kampaně. „Je vidět, že to měli připravené už delší dobu,“ míní Bělobrádek.

„My jsme se nepřipravovali na tuto variantu. Musím říct, že dneska mne překvapilo to, že STAN má hotové logo, grafiku a představuje ani ne 48 hodin po rozhodnutí o tom nejít na naše kandidátní listiny koncept kampaně. My jsme s touto variantou prostě nepočítali. Takže my teď připravujeme tyto věci v posledních dvou dnech,“ tvrdí Jurečka.

Starostové představili novou grafiku i nového lídra ve čtvrtek dopoledne na tiskové konferenci ve Sněmovně. [celá zpráva]