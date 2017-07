„Samostatná kandidatura, kterou jednomyslně odsouhlasil celostátní výbor, je pro nás velkou výzvou. Znamená to i změnu kampaně a obrovskou odvahu,“ uvedl šéf hnutí Petr Gazdík. Na nových plakátech se proto objevuje heslo „odvaha převzít odpovědnost“.

Gazdík zároveň představil nového volebního lídra – poslance Jana Farského. „V těžkých časech je potřeba rozdělit si role, je nutné, abych se věnoval tomu, že budu hnutí řešit zevnitř, pomáhat našim starostům, kampaň bude mít na starosti celostátní lídr,“ vysvětlil předseda STAN.

Starostové si věří na 10 procent



Farský na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že Starostové podle něj mají v politice své místo. Jako prioritu označil například navrácení státu občanů, vzdělání či elektronickou komunikaci. Na kampaň STAN počítá zatím s 26 milióny korun, další peníze by chtěli získat od podporovatelů.

Podle Farského je reálné získat ve volbách deset procent hlasů. V dosavadních průzkumech přitom hnutí až doposud získávalo kolem jednoho procenta či dvou.

Nové logo



Starostové změnili také logo. Z původní čtyřbarevné květiny se stal čtverec. „Nové logo je semknutější, z původní kytičky se stává čtverec, semklo to Starosty,“ řekl Gazdík.

Oznámil také, že by rád kandidoval ve Zlínském kraji, pokud ho podpoří sněm. Gazdík se měl původně ucházet o hlasy voličů jako jednička pražské koaliční kandidátky.

STAN měli jít původně do voleb ve dvoukoalici s lidovci. Ti však od plánů minulý týden ustoupili. Důvodem byly především předvolební průzkumy, které dvojkoalici přisuzovaly, že by ve volbách získala méně než 10 procent hlasů, a zůstala by tak před prahem Sněmovny.

KDU-ČSL nabídla Starostům vstup na jejich kandidátní listiny, tím pádem by jim stačilo získat ve volbách pět procent. To ale hnutí odmítlo a rozhodlo se, že půjde do voleb samostatně.