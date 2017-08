„Je to tragédie pro celou řadu lidí, kteří přišli o svůj majetek, a zase na druhé straně mi to trošičku zmenšuje fakt, že se v Blatné nikomu nic vážného nepřihodilo, kromě ztráty majetku. Jinak se do smrti z mého nitra už nemůžou ty okamžiky dostat, když ta povodeň přišla,“ vzpomíná dnes bývalý starosta Blatné Josef Hospergr.

„Nejednalo o přírodní povodeň, ale o povodeň zvláštní s tím, že my jsme kulminaci vody zvládli bez majetkové ztráty, ale pak nastaly havárie rybníků, a tím vznikly povodňové vlny, které měly silný destrukční charakter. To je dané tím, že Blatensko je druhá nejrybnatější oblast v Česku. Máme tady na tomto území, kde povodí tvoří Zálešnický a Smolivecký potok, přes 400 rybníků,“ říká tehdejší starosta Hospergr.

Destrukční vlna přišla ve dvou etapách. První etapa začala od Velkého Bělčického rybníka, který má objem přes 800 tisíc kubíků vody. Přišla okolo druhé hodiny ranní 13. srpna. Potom následovala druhá vlna ze západního směru Smoliveckého potoka, kde se přelila hráz v půl páté ráno, do Blatné vtrhla za dvě hodiny.

Museli před vodou utíkat

Hned na začátku Blatné u rybníka Pustý stojí mlýn a domek pana Jiřího Schneinherra. Ten má dodnes slzy v očích při vzpomínce, jak mu živel vzal veškerý jeho majetek.

Pan Schneinherr musel s rodinou před vodou doslova utíkat.

FOTO: Novinky

„Pořád vidím, jak nám stoupala voda. Táhli jsme stavidla, najednou byla stavidla vytažená naplno, a voda stále stoupala. Hráběmi jsme odstraňovali, co tam překáželo, najednou jsme to nestíhali a řekli jsme si, že musíme utíkat. Utíkali jsme po hrázi. Já jsem říkal 'budeme utíkat po pravé straně', ale ségra říká 'musíme na druhou stranu, tady padají dráty.' Voda začala brát elektrické vedení a jak to začalo padat na zem, tak to začalo jiskřit,“ vzpomíná Schneinherr.

Voda mu odnesla rodinný dům i čerstvě koupený sklad. „Dáváme to tady dohromady pomalu ještě doteď,“ dodává.

Z restaurace je vytáhli střešním oknem

Od roku 1992 stojí v Blatné také vyhlášená restaurace U Bryndů. Majitel Jiří Brynda se tehdy bál, že mu dům spadne na hlavu. Na budovu se dokonce v proudu řítil modrý kontejner, který před nárazem do chatrné zdi zastavila vedle stojící lípa.

„Byla to hrůza, myslel jsem, že bude po nás. Hasiči nás vytahovali střešním oknem. Stál jsem pak na druhé straně a jen tu zkázu sledoval,“ říká Brynda.

Restaurace u Bryndů byla úplně pod vodou.

FOTO: archiv města Blatná

Součástí restaurace je dnes i malé muzeum, které archivuje nejen povodně, ale i historii města Blatné.