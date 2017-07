Radnice Prahy 1 na jaře vymyslela, že na značkách vymezujících pěší zónu zakáže například od 10 do 18 hodin provoz kol. S koly by se zákaz podle prvotní úvahy vztahoval na elektrokoloběžky, elektrokola a všelijaká vícekolová šlapací monstra.

Poměrně razantní návrh situaci zkomplikoval, ostře se proti němu postavili pravidelní městští cyklisté a odmítli tvrzení, že by byli bezohlední. Radnice Prahy 1 proto návrh prozatím odložila. „Na regulaci se pracuje a do konce prázdnin bude připraven ze strany odboru dopravy návrh regulace. Ten bude poté projednáván na příslušných komisích a poté, co projde všemi schvalovacími procesy, vejde v platnost,“ sdělila Právu mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Na vlastním posouzení situace pracuje rovněž magistrát a svou definici má mít v září. Praha 1 tvrdila, že elektrokoloběžka je vlastně kolo, ač se na ní nešlape. Cyklisté oponovali, že by se na ni mělo pohlížet jako na skútr či moped.

Protože nejasno trvá, kvete s nimi byznys, a to v památkové rezervaci zbavené segwayů. „Bojím se,“ reagoval náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) na dotaz Práva, zda nemá obavu, jestli a kam až může problém přes prázdniny nabobtnat.

U segwayů musel pomoci zákon. Elektrické vozítko s dvěma koly vedle sebe definoval jako osobní přepravník a Praha pak vymezila území, kam se s ním nesmí, přičemž bylo třeba nechat vyrobit a rozmístit po městě stovky dopravních značek. Segwaye se ukázaly být nebezpečné chodcům, ale i bezohledná jízda na elektrokoloběžce po pěších trasách je ohrožením.

Nelze vyloučit, že až se podaří zakotvit do norem elektrokoloběžku, objeví se její jiná modifikace, na jejíž půjčování bude město zase krátké.