Předpověď na víkend: Bude vedro a vlhko jako v prádelně

Výhled počasí do konce týdne slibuje vysoké teploty, četné bouřky a vysokou vlhkost vzduchu, kvůli níž bude pobyt venku připomínat spíše návštěvu prádelny. Nejtepleji bude ve čtvrtek odpoledne, kdy by mohlo být až 35 stupňů Celsia, ale teploty blížící se hranici 30 stupňů vydrží až do pondělí, sdělila Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.