Nových kamer na rozpoznávání obličejů se tak dočká nejen Ruzyně, ale i čtyři další česká mezinárodní letiště.

Kabinet by měl v příštích týdnech rozhodnout o posílení financí pro ministerstvo vnitra o 72,1 miliónu korun v rozpočtu na příští rok. Pro pražské letiště za ně má být pořízeno 145 kamer rozpoznávající obličeje, které dokáží okamžitě porovnat zachycenou tvář s databází zájmových nebo hledaných osob.

Všechny přístroje budou umístěny v tranzitním prostoru tak, aby dohlédly i do nástupních mostů k letadlům nebo do jednotlivých prstů letištních terminálů a do spojovacích prostor.

Celkem chce příští rok na posílení ochrany letišť Česko vynaložit přes půl miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy pro vládu, kterou předkládají společně ministři financí Ivan Pilný (ANO) a vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Zatímco Praha některými bezpečnostními opatřeními již disponuje, ostatní česká letiště s mezinárodním provozem v tomto směru zaostávají. Přitom v Ostravě, Brně, Pardubicích a Karlových Varech odbavují ročně dohromady zhruba tři čtvrtě miliónu cestujících.

Přísnější odbavování

Podle dokumentu, který Právo získalo, není ani jedno z nich vybaveno moderním elektronickým a monitorovacím systémem. O detekci obličejů či registračních značek aut pohybujících se kolem letiště si jejich provozovatelé mohli jen nechat zdát.

To by se ovšem mělo změnit. Ministři dostanou zároveň s návrhem na peníze pro Ruzyni požadavek na uvolnění stamiliónů i pro ostatní letiště. Celkové náklady na první investice mají být 483,57 miliónů korun bez DPH.

Ty budou určeny výhradně na vybudování a nákup nových bezpečnostních prvků.

Vedle obnovy kamerových systémů v celém svém prostoru by se tak mohly české letecké mezinárodní přístavy dočkat právě i systému na automatické rozpoznání obličejů i RZ automobilů. Záměrem je i propojení všech pěti systémů, aby byl přehled o osobách, které do ČR přiletí.

Jak řekl Právu mluvčí BIS Ladislav Šticha, dosáhne se tak dalšího zvýšení bezpečnostních standardů ostatních českých letišť na úroveň Letiště Václava Havla.

„Jedná se o soubor technologických kroků, které umožní bezpečnostním složkám větší přehled o pohybu případných hledaných či podezřelých osob a automobilů na letištích a v jejich okolí,“ uvedl Šticha.

„V současné mezinárodní bezpečnostní situaci je posilování bezpečnosti zejména v oblasti prevence životní nutností. Každé opatření, které může předejít například teroristickým útokům, je důležité a pomáhá minimalizovat riziko obětí na lidských životech nejen u nás, ale i kdekoliv ve světě,“ dodal mluvčí BIS.

Propojené systémy

Protože na většině z menších letišť se cestující kontrolují jen manuálně, měly by se tu objevit i čtečky dokladů. Má se tak předejít tomu, aby se do neveřejných částí, které jsou přístupné jen cestujícím, dostal někdo bez palubní vstupenky.

Současný systém odbavování totiž nebrání riziku, že na jednu vstupenku se do této části dostane i několik lidí.

Letiště by měla být vybavena také zařízením pro odhalování nebezpečných či podezřelých předmětů.

Vnitro by mohlo dostat téměř 400 miliónů



Bezpečnostní systémy všech pěti letišť by měly být propojeny. Podle zprávy pro ministry to bude komplikované, protože se budou muset zapojit, a to i finančně, kraje, které jsou vlastníky či spoluvlastníky čtyř menších letišť. Jejich úkolem bude především zajištění ostrahy jejich vnějšího perimetru, tedy okolí. Na to stát již peníze nedá.

Ze státního rozpočtu by mělo dostat na nová opatření příští rok ministerstvo vnitra 398,57 miliónu korun, BIS obdrží 45 a ministerstvo financí, pod které spadá celní správa, 40 miliónů korun. Provoz všech zařízení v následujících letech si pak budou muset pokrýt bezpečnostní sbory ze svých rozpočtů.