Předpověď míry sucha se liší především ve dnech nestabilního a často se měnícího počasí. Sucho se na mapě vyjadřuje sedmistupňovou škálou.

Někdy se při složitějších povětrnostních situacích může stát, že pro některé oblasti se předpověď liší až o několik stupňů dané škály, která pracuje s procentuální odchylkou od průměrného stavu v letech 1961 až 2010.

„V některých situacích je počasí velmi variabilní a obtížně předpověditelné, proto se nespoléháme pouze na jeden, ale na pět předpovědních modelů. Jsou to ty, které se ve světě hojně používají. Tři jsou veřejně dostupné a další dva, které mají o něco větší úspěšnost, získáváme na komerční bázi díky podpoře Akademie věd ČR a ministerstva zemědělství a spoluprací se Státním pozemkovým úřadem,” uvedl jeden z tvůrců projektu Petr Štěpánek.

Prognóza stavu sucha

FOTO: intersucho.cz

V portfoliu jsou modely národních meteorologických služeb Velké Británie, USA, Kanady a Francie, pátý model je velmi spolehlivý od Evropského centra pro střednědobou předpověď.

Jejich výstupy se však mohou lišit kvůli tomu, že každý model používá jiné fyzikální vzorce pro výpočet a jsou laděné na něco jiného. Podle Pavla Zahradníčka, jenž se na projektu také podílí, může jeden model upřednostňovat přesněji určené srážky, jiný teploty a výpočty se pak liší.

Předpověď sucha

FOTO: intersucho.cz

Aby vědci vypočítali aktuální míru sucha a její predikci, používají kombinaci prvků, jako jsou předpověď maximální a minimální teploty vzduchu, množství srážek, vlhkosti vzduchu, slunečního svitu a rychlosti větru.

U každého modelu také uživatel vidí úspěšnost v posledních třech týdnech. Může tedy při své práci dávat větší váhu jednomu z nich, přičemž v každém katastru může vyhovovat jiný model.

Předpověď relativního nasycení půdy na následujících 10 dní.

FOTO: intersucho.cz

Podle aktuální předpovědi je zřejmé, že jižní část republiky zůstane v příštích dnech výrazně sušší než severní část. Nejpostiženější je jižní Morava, kde už voda z půdy prakticky zmizela.

V každém z 9 políček je předpovídaný srážkový úhrn za 24 hodin (v milimetrech)

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Předpověď Českého hydrometeorologického ústavu očekává, že by vydatnější srážky mohly dorazit na jih Moravy v pátek v odpoledních hodinách. Výraznější vliv na sucho a stav podzemních vod by měly pouze srážky, které by trvaly alespoň několik dní. [celá zpráva]