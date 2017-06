Na stanici Dobřichovice spadlo za posledních šest hodin více než 50 milimetrů srážek. V Radotíně napršelo za posledních šest hodin 60 milimetrů.

„Na jihozápadě Středočeského kraje i v sousedních okresech Plzeňského a Jihočeského kraje nadále vydatně prší, v nejbližších hodinách může ojediněle spadnout dalších 30 milimetrů,” varovali před vytrvalým deštěm meteorologové.

Na frekventované železniční trati spojující hlavní město a Beroun byl ve čtvrtek ráno úplně zastaven provoz poté, co ji podemlela voda, vyplývá z údajů Českých drah a společnosti Ropid. Cestující mohou mezi pražským Radotínem a Dobřichovicemi využít náhradní autobusovou dopravu, autobusové linky byly prodlouženy z Černošic do zastávky Nádraží Radotín.

Dálkové vlaky jezdí v úseku výluky odklonem přes Rudnou u Prahy a se zpožděním.

Meteorologové sice slibují na čtvrtek ubývání srážek na odpoledne, ovšem v pátek by mělo opět pršet. Počasí nad Českem ovlivňuje tlaková níže nad Baltským mořem. Kolem ní k nám bude proudit chladnější vzduch od západu.

V pátek by mělo být oblačno až zataženo s deštěm. Teploty by se měly pohybovat v rozmezí 21 až 25 °C. Vítr by měl být čerstvý jihozápadní, místy by měly nárazy dosáhnout rychlosti kolem 15 m/s.

Intenzivní srážky sužují od noci také jih Německa. Na některých místech by podle varování meteorologů mohlo spadnout 80 až 100 litrů na metr čtvereční. Silné deště by proto mohly rozvodnit menší toky.