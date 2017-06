Pro přijetí normy hlasovalo 128 ze 145 přítomných poslanců.

Některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí zřejmě dostanou částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Totéž by platilo pro národní podnik Budějovický Budvar. Do evidence by se navíc nevkládaly například smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami, a kolektivní smlouvy.

Předlohu v diskusi odmítali zejména poslanci z opozičního klubu TOP 09 a Starostů, podle nichž není opodstatněná. "Každá výjimka může být morálním hazardem," uvedl Martin Plíšek (TOP 09). Podle "duchovního otce" registru smluv Jana Farského (STAN, za TOP 09) je novela zbytečná, ovšem není destruktivní.

Změny v registru smluv přitom Sněmovna již letos schválila. Senát jí ale zákon, který umožňoval plošné výjimky ze zveřejňování smluv pro státní, městské a krajské podniky, vrátil zpátky s pozměňovacími návrhy. Skupina poslanců tedy vytvořila nový návrh, který na začátku června schválila vláda a nyní ve zrychleném čtení prošel Sněmovnou.