„Stalo se to v zimě, někdy v lednu, on tam prostě šel, chtěl zkusit led a pak to pod ním křuplo a probořil se,“ řekl Právu školák, očividně zaskočený pozorností, která se kolem jeho skutku najednou strhla.

Místem bylo Jazérko, zhruba hektarová vodní plocha na jižním okraji Ladné. Místní rybáři tam v době silných mrazů prořezávali led. A právě čerstvě zamrzající otvor byl pochopitelně nejvíce přitažlivý pro děti, které na jinak silnou vrstvou ledu pokrytou plochu Jazérka chodily bruslit nebo se klouzat.

O svém činu řekl jen rodičům

„Můžete mít jak chcete velkou plochu, ale automaticky se děti vypraví právě tam, kde je jediné nebezpečí. Prostě to musí prozkoumat,“ komentovala případ vychovatelka školní družiny Marie Střelská.

„Byl tam až po krk, ale já jsem ho vytáhl,“ dodal mladičký zachránce. Tím pro něj událost skončila. Co se stalo, řekl jen doma rodičům.

Až teprve s odstupem několika měsíců prozradil, co se v zimě stalo. „Bavili jsme se nedávno o něčem v družině, když se zmínil o zimní příhodě,“ dodala Střelská. Až potom pedagogům i kamarádům vylíčil, co se vlastně stalo.

Chlapec u Jazérka ukazuje, kde zachránil život kamaráda.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Kamarád začal nohou zkoušet sílu ledu a propadl se do studené vody. Vítek nezpanikařil, ale ihned jej vytáhl ven. Pohotově mu půjčil svoji čepici a rukavice a odvedl ho domů, kde si ho přebrali rodiče,“ popsala skutek vychovatelka, která si věc nenechala pro sebe a upozornila na ni i vedení školy a obce.

Rodiče zachráněného chlapce prostřednictvím školy vzkázali, že si nepřejí, aby se jméno jejich syna objevilo v médiích.

Při pondělním — z důvodu startu opravy školy uspíšeném — konci školního roku, čekalo na Vítka překvapení. Poděkovat mu přišla starostka, od které dostal medaili.

„Zaslouží si ji za svůj čin i za skromnost, kterou po záchraně projevil,“ řekla starostka Renáta Priesterrathová (Sdružení občanů Ladné). Škola chce mladičkého a skromného hrdinu nominovat na ocenění v projektu Dětský čin roku.