„Od čtvrtka se nebezpečí rozšíří na většinu území Čech a jih Moravy. Ojedinělé přeháňky a bouřky během středy a studená fronta v noci na pátek nebezpečí vzniku požárů pravděpodobně výrazněji nesníží,” upozornili meteorologové.

Varování se vedle Ústeckého a Jihomoravského nově vztahuje i na Prahu, Vysočinu, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj.

Krom přetrvávajícího sucha budou ve čtvrtek pokračovat velmi vysoké teploty. Na většině území Čech i střední a jižní Moravě by měly teploty překračovat 31 stupňů. „V západních a středních Čechách a v Praze místy i nad 34 stupňů,” dodali meteorologové.

Lidé by kvůli vysokým teplotám měli omezit fyzickou zátěž, neměli by pobývat na přímém slunci a případně by měli používat ochranné krémy s vysokým UV faktorem. Doporučuje se rovněž zvýšit příjem tekutin.