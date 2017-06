Malým podnikatelům by chtěli lidovci se Starosty pomoci například tím, že zruší povinnost zavádět elektronickou evidenci tržeb (EET) pro neplátce DPH (firmy s roční tržbou pod milión korun) a také nestátním neziskovkám a spolkům, jako jsou hasiči či Sokol. Pro tyto subjekty by povinnost EET měla platit od příštího jara.

„EET by mělo zůstat, ale jako nástroj s lidskou tváří, tam kde to dává smysl. Neměl by to být nástroj užívaný na řemeslníky, u kterých to stejně nezkontrolujete,“ řekl Právu Bělobrádek.

Výhoda pro rodiče

Koalice nechce příliš měnit daně, protože je považuje za optimální. Prosadit by ale lidovci a starostové chtěli reformu důchodů — tak, aby na ní vydělali hlavně rodiny.

„Pracující rodiče by měli méně přispívat — tedy podle počtu dětí — do důchodového systému, a poté ale z něj více čerpat. Protože je vypočítáno, že výchova dítěte vyjde na jeden a půl miliónu korun,“ uvedl lidovecký poslanec Jaroslav Klaška.

Změnit by také chtěli školství. Podle předsedy STAN Petra Gazdíka je zanedbané hlavně učňovské školství, a proto by chtěli motivovat firmy, aby se podílely na vzdělávání učňů. „Firmy by mohly s rodiči uzavírat smlouvy, které by garantovaly podporu studentům, a zároveň to, že po vyučení či maturitě studenti nastoupí do těch firem,“ uvedl Gazdík.

Už ne levná pracovní síla



Ve svém programu koalice uvádí, že Česko se musí přerodit z ekonomiky postavené na levné pracovní síle, na zemi se vzdělaným a dobře placenými pracovníky.

Kysilka uvedl, že Česko zatím těžilo z toho, že má levnou a disciplinovanou pracovní sílu, konstruktivní odbory a je blízko Německa. „Brzo nám na tyto konkurenční výhody může zůstat pouze vzpomínka, ale máme šanci vybudovat nové konkurenční výhody postavené na vzdělávání, kvalifikované pracovní síle, na výzkumu, na kvalitní infrastruktuře a vlídném regulačním prostředí,“ uvedl Kysilka.

Odpovědi na dotaz, zda by v případě, že koalice ve volbách uspěje a bude ve vládě, nastoupil za ni do vlády, se vyhnul. Gazdík ale uvedl, že by to nevylučoval.