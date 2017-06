Zoo tentokrát vybrala čtyři klisny. Saranqua byla v Troji odchována, narodila se jako 222. hříbě koně Převalského. Dvě se narodily v německých zoo, poslední v Dánsku. Díky nim stoupne počet těchto zvířat v oblasti Gobi na 170. První transport se uskutečnil před 25 lety, připomněl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Celá trať měří něco přes 6000 km, poletí se na tři etapy. Máme dvě osádky, které se vystřídají. Cesta trvá asi 18 hodin,“ řekl krátce před startem velitel vzdušných sil AČR Jaromír Šebesta. Armádní stroj poletí ve výšce 4000–5000 metrů. „Letíme přes dva kontinenty, zatím jsem nemluvil s osádkou, ale co se počasí týče, nevypadá, že by nás čekalo něco kritického, let proběhne standardně, bez větších komplikací,“ pokračoval.

Letadlo dvakrát přistane, a to v Kazani a Novosibirsku. Na nezpevněnou plochu letiště v Bulgan Sumu má dosednout v úterý kolem 11. hodin místního času. Koně budou v transportních bednách naloženi na nákladní automobily a odvezeni do oblasti Tachin tal.

Nakládka koní před transportem do Mongolska

FOTO: Lucie Fialová, Právo

„Koně byli přivezeni před několika měsíci do Dolního Dobřejova, kde se připravovali na cestu. Dnes ráno je náš veterinář uspal, a když se probouzeli, kolegové je natlačili do transportních beden. Během letu budou klisny do jisté míry utlumeny, budou dostávat pít, seno, mrkev, spíš pro rozptýlení, než že by se potřebovaly nakrmit,“ přiblížil Bobek. V letadle bude nízká teplota, aby se zvířata nepřehřívala.

„Když se vyloží, na transport se dávají houně nasáklé vodou, aby se bedny chladily,“ doplnil. V aklimatizační ohradě v Tachin tal nové přírůstky zůstávají většinou jeden rok.

Výběr jedinců, kteří se vracejí do volné přírody, probíhá na základně plemenné knihy, požadavků koordinátora chovu, i toho, jak geneticky vybavení koně jsou v Gobi potřeba. Samozřejmě že jde o mladá zvířata v dobré kondici.

Gobi B má pro koně Převalského jedinečný význam. Právě odtud se na začátku 20. století dostali do Evropy a právě tam byl koncem 60. let 20. století spatřen poslední divoký kůň.