Někdy až překvapí, co všechno se den co den nově objevuje v nabídkách a přehledu připravovaných prodejů na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Aktuálně jde třeba o „stavbu bez čísla popisného/evidenčního Háje u Příbramě“. Čekárna bez cestujících. Autobusovou zastávku přesunuli jinam a boudu nechali. Vypisuje se na ni soutěž. Úřad musí, i když z pohledu zdravého rozumu se to jeví jako nesmysl. Zákon je ale zákon. Minimální kupní cena rezavé čekárny je 3920 korun. Nejspíše ji nikdo nekoupí. Stojí na pozemku někoho jiného. „Užívací vztah není s vlastníky pozemku upraven,“ píše úřad, tak jako u mnohých dalších staveb, zejména stoletých rodinných domků a chatiček.

Úřadování s tendrem na čekárnu, principiálně stejné, jako když se draží pěkný byt či dům, a kde to má pochopitelně smysl, bude ovšem v tomto případě stát více než nepravděpodobný výnos. Stejně jako již úspěšný prodej 40 kilogramů šroubů a matic v České Lípě, které někdo ukradl. Majitele se nepodařilo zjistit, a tak soud umožnil prodat je za 216 korun. „Staly se příjmem státního rozpočtu,“ uvedl ÚZSVM ve svém zpravodaji.

Nemovitostní kuriozity



Jsou zde k mání ale i nemovitostní kuriozity. Třeba kostnice za minimálně 108 600 korun v Horkách nad Jizerou u Mladé Boleslavi. Kulturní památka na 43 metrech čtverečních.

Nedaleko odsud zase čekají na kupce pozemky kolem rybníka Brodek u Kněžmostu „bez možnosti napojení na inženýrské sítě a s obtížným přístupem, nebo bez přístupu“. Za 52 tisíc korun.

Kdo nabídky sleduje pozorně, každý měsíc narazí přímo i na vodní plochy, nejčastěji zanedbané rybníky, které připadly státu, protože po zemřelých nemá kdo dědit nebo je dědicové nechtěli, a teď se tedy prodávají.

Zakletý zámeček

Do poloviny června šlo posílat nabídky na bývalý chudobinec v Plzni z roku 1921, později psychiatrii a léčebnu rakoviny. Fodermayerův pavilón. Už šest let je to nemocnice duchů. Za více než sedm tisíc metrů čtverečních stát chce téměř 80 miliónů korun. Třeba pro někoho investiční příležitost, stejně jako bývalá úřadovna celníků v Českém Krumlově.

Tísnivou atmosféru má ovšem prvorepubliková vila, spíše zámeček v Srbsku u Karlštejna. Zakletá jako ze Šípkové Růženky. Na oknech závěsy, stropy se řítí k zemi a pronikající voda je dále nahlodává. Instalace totálně zničené. Vila patří obci Srbsko. Prázdná je od roku 1989. Přitom v letech 1999–2001 se rekonstruovala na reprezentativní sídlo, včetně zahrady ve francouzském stylu.

Jenže hned rok poté, v roce 2002, znovuzrození vzala velká povodeň. Od té doby objekt chátrá. V nabídce už aktuálně není, protože nabídky se uzavíraly v květnu. Minimální kupní cena byla 5,2 miliónu a je otázka, zda se úřadu podaří prodej dotáhnout do konce.

Atraktivní nabídky



Najdou se však i lákavé nabídky bytů, rodinných domů, chat či pozemků. Třeba připravovaný prodej stavebního pozemku s chatou a zahradou v Černošicích u Prahy ve vilové zástavbě, bezpečně daleko od Berounky, pár set metrů od vlaku a pouhý kilometr od hranice Prahy. Úřad zatím minimální cenu nezveřejnil.

Nebo zánovní byt na Praze 10 či byt 3 1 v pátém patře na Praze 6 v Řepích, s pěknou moderní kuchyní, za vyvolávací cenu 3 785 100 korun.

Jistě se prodá také rodinný dům v Rozvadově s více než 300 metry čtverečními z roku 1930 za minimální cenu 1 325 000 korun. V domě jsou dva byty a jeden je už pronajatý.

ÚZSVM prodává i nemovitosti zabavené soudem z trestné činnosti. V květnu tak našel nového vlastníka pro stavební parcelu přes 300 m2 včetně domu v Náchodě-Bělovsi za 3,4 miliónu korun.

Psi, kleště, gumy i pokácené stromy

Ke konci loňského roku ÚZSVM hospodařil s celkem více než 130 tisíci nemovitostmi, a i třemi desítkami zvířat, zejména psů. Bezúplatně převedl přes 17 tisíc nemovitostí a bezmála 3,5 tisíce jich prodal.

Majetkový úřad ovšem nenabízí jen nemovitosti, ale třeba staré pneumatiky, pokácené stromy, kleště, starý nábytek.