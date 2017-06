Od 1. ledna 2018 už by příslušníci bezpečnostních sborů povinně přesčasy sloužit nemuseli. Stát by je mohl zdarma povolat pouze při mimořádných událostech, tedy například v případě povodně nebo teroristického útoku.

ODS navrhovala, aby byl zákon vrácen do druhého čtení, aby se vyjasnilo, zda návrh rozpočtu pro příští rok počítá s nutnými náklady, které tato změna přinese, ale neuspěla.

Součástí novely je i náborový příspěvek pro nastupující policisty, který by částečně pomohl navýšit jejich nízké mzdy.

„Do tří let bychom v rámci náborového příspěvku mohli zvýšit ten plat tak, aby to pro ně bylo zajímavější,“ uvedl už v lednu po schválení novely kabinetem ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Náborový příspěvek by se měl pohybovat mezi částkami 30 až 150 tisíc korun.

Poslanci rovněž schválili novelu zákona o obecní policii.