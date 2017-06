„Čekal jsem, že soud tomu tlaku podlehne, takže pro mě to není zklamání. V Čechách najdete jen málo spravedlivých a odvážných lidí, kteří se postaví ministrovi a prezidentovi. Soud popřel některá svá dřívější rozhodnutí a já jsem od začátku smířený s tím, že půjdu do vězení. Síla proti mně je obrovská a zakázka je jasná. Nemám šanci na spravedlivý proces,“ prohlásil Rath s tím, že zastání by snad našel jen u mezinárodních soudů.

„V Čechách se ledasco rozkecá, takže já jsem věděl, že toto rozhodnutí měli soudci napsané už před začátkem celého jednání a pak to jen trošku upravili. Měl jsem své informace, že tlaku podlehnou. Zkopírovali jen to, co jim dal ministr spravedlnosti, kterému to zase připravili státní zástupci. Je to mírnější forma 50. let, kdy politická moc píše rozsudky,“ postěžoval si.

V celém boji o odposlechy mu prý nešlo jen o sebe, ale chtěl ukázat situaci v Česku, která je prý v tomto ohledu zoufalá.

„Toto rozhodnutí ještě víc otevřelo dveře nedůvodnému odposlouchávání a sledování kohokoli. Soud řekl, že pokud má policie podezření, tak na to dáme razítko a jedeme dál. Vzkaz pro lidi je nepříjemný – všichni mohou být velice jednoduše sledováni,“ horlil.

Bývalý středočeský hejtman David Rath

FOTO: Václav Šálek, ČTK

„Posouváme se k 50. letům. Pokud má policie podezření, může konat a nikdo se nesmí ptát, jestli to není přehnané, zinscenované nebo zrežírované. Je státní zájem odstíhat a zavřít, stejně jako za minulého režimu. Prohrál se boj o ochranu práv jednotlivce,“ dodal Rath.

Nejvyšší soud se zabýval stížností ministra spravedlnosti Roberta Pelikána proti rozhodnutí pražského vrchního soudu.

Ten zrušil verdikt nad jedenácti obžalovanými v čele s Davidem Rathem s odkazem na nepřípustnost odposlechů, které byly jedním z hlavních důkazů obžaloby. Na to kriticky reagoval mimo jiné i prezident Zeman.

Podle Nejvyššího soudu jsou odposlechy dovoleným zásahem. „Myslím si, že rozhodnutí je určitě správné,“ komentoval verdikt Radek Doležel z Nejvyššího státního zastupitelství. Ten očekává, že další rozhodnutí v Rathově kauze budou respektovat rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Verdikt už přivítali i Pelikán a Zeman, kteří jsou nyní ve Vietnamu.