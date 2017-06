Specializované firmy vám zajistí například důvěryhodnou pozvánku na workshopy, kde je vaše účast bezpodmínečně nutná, na firemní večírky, služební cestu, výjezdové zasedání či přednášku, což umožní bez podezření vypadnout i na několik dní z domu. Samozřejmostí je dodání účtenky za hotel či parkovací lístky, fotografie například z krajského města A, i když vy si budete užívat pohodlí horského hotelu se svou milenkou či milencem na druhém konci republiky. „Zájem o zajištění alibi roste každým rokem,“ řekl Právu Petr Macháček, majitel firmy Alibi na míru. „A od obou pohlaví,“ poznamenal.

V různých městech Česka také fungují diskrétní azyly pro milence, s hodinovou sazbou od tří stovek. Sazí se na diskrétnost, čistotu, anonymitu, zákaz vstupu placeným společnicím a nepřetržitý provoz. Tyto azyly jsou využívány často v době pauzy na oběd či po skončení pracovní doby. Vše samozřejmě v mezích zákona, azyly pro milence se například tvrdě brání, aby je navštěvovaly placené společnice.

Nevěra se prodraží

Vše je ale za peníze. Nevěra se tím každopádně oboustranně prodraží. Drobný český nevěrník utratí podle průzkumů Poštovní spořitelny bokem za zálety něco mezi dvěma a třemi tisíci měsíčně. Na schůzky jezdí většinou hromadnou dopravou, aby nebudil pozornost vyššími výdaji za benzín a ujetými kilometry. Organizovaná a sofistikovaná nevěra s dokonalým krytím se prodraží o tisíce korun.

„Náklady ovšem musí zájemce uhradit hotově, aby partner či partnerka nepoznali nic z výpisu z konta. Položka zajištění alibi za pět tisíc by patrně probudila nežádoucí zvědavost partnera,“ vysvětlil Právu finanční poradce František Macháček. Výdaje mohou být podle něj hrazeny i z paralelního účtu, o kterém nemá partner ani tušení.

„Investovat do dokonalého zabezpečení alibi se při nevěře vyplatí, a to jak ekonomicky, tak sociálně,“ potvrdil osmapadesátiletý advokát, který nechtěl být jmenován.

„Ušetříte za rozvod, odpadnou stresy, hádky s partnerem, neublížíte svému partnerovi, nemusíte si nic vymýšlet, zaplétat se do vlastních lží, když vás zradí paměť,“ sdělil Macháček.

Důkaz, že se něco porouchalo

Moralisté lomí rukama. Tyto nabídky podle nich ničí tradiční rodiny a vztahy. Podnikatelé v oblasti nevěry ale berou svoji činnost jako běžné podnikání, pokud by nebyl zájem, nebyla by ani nabídka.

„Přiznejme však, že mnohé nevěry jsou situační a příležitostné. Takovou nevěrou je například vztah s kolegou ve chvíli, kdy manželství žije poklidnou každodenností, včetně společných chvil, sexuality, porozumění, zázemí,“ řekla Právu psycholožka Radana Štepánková. Specializované profesionální firmy současně snižují možnosti odhalení nevěry, shodují se experti na partnerské vztahy. Podle rodinných poradců jednorázové uklouznutí, pokud se utají i za pomoci vhodného alibi, je lepší než devastující manželské spory a rozchody.

Samozřejmě se z toho nesmí stát norma chování v manželství či partnerství a z možnosti krytí úletu běžný způsob jednání. Nevěra je vždy kolize vztahu, znak, že něco je špatně, co je nutné opravit. „Lhaní nepatří do vztahu. Je třeba přijímat zodpovědnost za své jednání. Přirovnávám nevěru ke hře s ohněm ve stodole. Může to být zajímavé zpestření, ale nemůžeme se divit, že vznikne požár s následky,“ dodala Štepánková.