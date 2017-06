Pro marketingovou specialistku Janu Šafářovou byla káva bez cigarety ještě před pár týdny nepředstavitelnou situací.

„Necelé dva měsíce nekouřím a cítím se fajn. Kdyby mi tohle někdy někdo řekl, neuvěřím mu. Samozřejmě občas cítím nutkání, ale je to v hlavě, rychle to zaženu,“ usmívá se čtyřicetiletá maminka, která dokonce za dobu nekouření nepřibrala ani kilo, a to se toho tak bála.

„Stojí mě to ale hodně úsilí. Hodně běhám, skoro denně a hlídám si stravu, vyhlásila jsem boj sladkostem, pečivu a takovým věcem,“ přiznává.

Bez léků by to nedala

Protože byla Jana dlouholetý závislý kuřák, svěřila se, že bez pomoci léků, které snižují chuť na cigaretu a zmírňují abstinenční příznaky, by přestat kouřit nedokázala.

„Je to pro mě takové placebo, že něco beru a pomáhá mi to. Pak celá tahle natáčecí akce, mám nad sebou takový bič, a paní doktorka, která mě váží a měří CO 2 v plicích... bez toho bych to nedala. Nevím, jestli bych bez té kontroly měla takovou vůli,“ přiznává Šafářová

Dvakrát porušil

To motorkář Martin Kníže během léčby dvakrát selhal. Při posledním rozhovoru nekouřil teprve dva týdny. „Doufám, že tentokráte to klapne,“ říká osmadvacetiletý muž s tím, že když porušil, měl, jak se říká, nervy. Dokonce i přestal brát léky. „Ono to jde samozřejmě i bez nich, ale s nimi mnohem lépe.“

Kamarádi lákají na cigaretu

Přestože nejbližší okolí se z nově nabytého statusu „bývalý kuřák” u obou raduje, najdou se i tací, co se snaží vyzkoušet jejich vůli. „Byla jsem s kamarádkami na víně a všechny tři si zapálily. A tak se ptaly, jestli si fakt nedám. A já si nedám,“ směje se Jana. Martin také potvrzuje, že nějaký ten rýpal se vždycky najde.

Nekuřáctví v restauracích

Pro Janu ani pro Martina se tak nový protikuřácký zákon nestává žádnou překážkou. Naopak jsou rádi. Jana v jednom z prvních rozhovorů dokonce prozradila, že jí stejně i jako kuřačce vadilo, že jí smrdí po vysedávání v zakouřeném prostředí oblečení i vlasy, tak raději chodívávala kouřit ven. Martinovi na novém zákonu vadí, že narušuje svobodné rozhodování člověka.

Lidé hromadně končí s kouřením

Ročně zkusí s kouřením přestat milión Čechů. Po zavedení protikuřáckého zákona se statistiky zcela jistě změní, protože už od konce dubna v Centru pro závislé na tabáku nestíhají přijímat nové pacienty.

„Je to znát. Poslední dva měsíce nám zde zvoní telefony téměř pořád. Pacienti jsou rozčilení nebo smutní, podle nátury, že máme teď delší čekací termíny,“ směje se lékařka Lenka Štěpánková z Centra pro závislé na Karlově náměstí v Praze, kde status „nekuřáka“ získává pacient po roce nekouření.