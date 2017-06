Vaše ministerstvo chystá velký tendr na budoucího provozovatele a podobu mýtného v ČR. Z řad ČSSD však zaznívají pochybnosti, jestli budete schopni tendr vůbec vyhlásit včas a zda tak významná zakázka nebude nakonec vypsána až těsně před říjnovými volbami. Hrozí toto nebezpečí?

Nevím, kde poslanec Jan Birke (ČSSD) získává takové informace, ale já mohu potvrdit, že na přípravě tendru se intenzivně pracuje. Dokončujeme zadávací dokumentaci a soutěž na mýto vyhlásíme ještě v červnu. Termín stanovený vládou tak splníme s předstihem.

Není příprava tendru příliš utajovaná?

V žádném režimu utajení ji nevedeme. Nicméně si musíte uvědomit, že samotná příprava soutěže na nový mýtný systém stojí stát hodně peněz. Je proto zcela logické, že se snažíme, abychom soutěž vypsali řádně a vynaložené prostředky nepřišly vniveč.

Nechceme, aby se jakékoliv informace, které by mohly některým uchazečům poskytnout výhodu před ostatními, dostaly ven dříve, než soutěž vypíšeme. To by totiž mohl být důvod, pro který by Úřad na ochranu hospodářské soutěže mohl soutěž zrušit.

O podrobnosti z tendru se od ledna intenzivně zajímají různí politici, odborníci na dopravu i novináři. Podmínky tendru však musí být pro každého rovné. Proto máme s naším mýtným poradcem, společností Deloitte, podepsánu klauzuli o mlčenlivosti a naši zaměstnanci jsou mlčenlivostí vázáni také.

Chcete říct, že na vás někdo tlačí, abyste mu poskytli podrobné informace o chystané zadávací dokumentaci?

Je tomu skutečně tak. Od našeho mýtného týmu jsem se dozvěděl, že snaha o získání informací, jak bude vypadat zadávací dokumentace, je patrná. Bylo už učiněno několik pokusů ji pro různé subjekty získat. A nejen od politiků.

Například během probíhající kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na ministerstvu dopravy byly požadovány podklady, které máme pro nový tendr. Je naprosto v pořádku, že NKÚ kontroluje kroky našeho ministerstva, ale neměl by zasahovat do probíhající věci.

Nemohou informace, které už unikly do některých médií, vypsání a průběh tendru ohrozit?

Nemyslím si to. O podmínkách tendru ještě nebylo rozhodnuto, jde o spekulace. Odmítám, že existuje materiál, jenž by byl součástí zadávací dokumentace a zároveň posuzoval šance některého z potenciálních uchazečů.

Mýto se v ČR vybírá na 1200 kilometrech dálnic a 230 kilometrech silnic první třídy. Vy to však chcete rozšířit o dalších 900 kilometrů jedniček, což kritizuje provozovatel mýtného systému Kapsch i jeden z uchazečů, společnost Sky Toll. Nezpochybňuje to způsob, jímž soutěž připravujete?

Pro mne je jejich reakce naopak potvrzením, že jsme zřejmě zvolili správnou hranici rozšíření mýta, které nezvýhodňuje žádný z uvedených subjektů. Ministerstvo dopravy se muselo při přípravě soutěže držet mantinelů, které dala vláda. Tedy rozšíření o 850 až 3000 kilometrů. Prostě chci, aby soutěž na mýto byla maximálně transparentní a aby uspěl ten uchazeč, který bude schopen předložit státu nejvýhodnější nabídku.