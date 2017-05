Předpověď na neděli počítá s nejvyššími denními teplotami v rozmezí 18 až 22 stupňů a občasným deštěm nebo přeháňkami. A podobné by to mělo být i v příštím týdnu.

Nejvyšší teploty předpovídají meteorologové na úterý a na středu, kde uvádějí rozmezí 21 až 25 stupňů.

„Do střední Evropy bude zasahovat oblast vyššího tlaku vzduchu a během středy k nám bude proudit vlhčí vzduch od severozápadu. Ve čtvrtek přes naše území přejde studená fronta od severozápadu,“ uvedli meteorologové.

Další týdny by pak měly být ještě teplejší, jak vyplývá z dlouhodobého výhledu pro období od 22. května do 18. června. Nemělo by jít však o nějaký extrém, teploty by se měly pohybovat v hodnotách obvyklých pro tuto roční dobu. To platí i pro srážky.

„Ze čtyř předpovědných týdnů očekáváme nejvyšší úhrn srážek během třetího (5. až 11. června) a nejnižší během čtvrtého (12. až 18. června) týdne. Protože na celkovém úhrnu budou mít největší podíl srážky konvektivního charakteru (přeháňky, bouřky), lze očekávat dosti velké rozdíly ve srážkové bilanci jednotlivých regionů,“ uvedl ČHMÚ.