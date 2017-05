Všechno vyvrcholilo provokativní pozvánkou na přednášku do místního kostelíku. Zde Klega, který po návratu do vlasti udržuje arabskou image, drží v rukou namířenou protitankovou bazuku a přidává popisek: „Dnes to odpálím v Hlučíně v Červeném kostele.“

Celý incident je o to pikantnější, že Pavel Klega pochází z regionu s velmi silnou křesťanskou tradicí. Městu přitom vadí nejenom pozvánka na přednášku do kostela, která vyvolala mezi místními pohoršení, ale i jeho další výstřelky.

Na akci jiného cestovatele Dana Přibáně třeba pózoval na střeše jeho trabantu a předstíral, že se na něj vyměšuje, aby se mu pomstil za jeho předchozí kritiku. Na jiném videu pak dokonce ukázal holý zadek.

Radnice mu proto poslala přes sociální sítě, na kterých svá videa zveřejňuje, otevřený dopis.

„Hlučín vás letos ocenil za dobrou propagaci města za hranicemi, ale to, co aktuálně předvádíte, je pro Hlučín spíše ostuda. Omlouváme se proto za vás cestovateli Danu Přibáňovi, kterému jste trapně poskakoval po jeho vymazleném autě, a také všem dalším lidem z Hlučína, kteří letos stáli při oceňování po Vašem boku. Svým aktuálním chováním totiž ukazujete, že si v nejmenším nezasloužíte být v této společnosti skvělých lidí,“ píše se v otevřeném dopise.

Na ukazování zadku nemáte zásluhy



Pokud bude Klega ve svém počínání pokračovat, radnice ho oficiální cestou požádá, aby cenu městu Hlučín vrátil. „Vaše zásluhy nejsou v žádném případě tak velké, abyste lidem mohl ukazovat svůj zadek. Zatím jste ničeho tak významného nedosáhl, aby Vás to opravňovalo k takovému nedostatku pokory,“ píše se v dopise.

Pavel Klega si ovšem z kritiky podle svých slov nic nedělá, i když připouští, že svým jednáním ztratil řadu podporovatelů a že vyvolává u mnoha lidí kontroverze.

„Ptají se mne, proč vypadám jako islamista. Ale to oblečení, které nosím, přece není islámské. Je to arabské oblečení, ve kterém chodí téměř půl miliardy lidí. V arabském světě v tomto oblečení chodí i křesťané,“ říká. Dodává, že svou image neudržuje proto, že by konvertoval k islámu, ale aby lidem ukázal, že je třeba být tolerantní k tomu, jestliže je někdo odlišný.

Boj proti islamofobii



„Je to takový můj maličký boj proti islamofobii, která vládne v Evropě. Myslím, že zrovna Češi potřebují určitou osvětu,“ řekl. Nakonec připustil, že pozvánku na přednášku do Červeného kostela, která byla pro radnici jednou z posledních kapek, řada lidí nedokázala zkousnout „Byl to takový vtípek, který byl nepochopen. Ale nemyslím, že by to byl nějaký zločin,“ dodává.

O tom, že Pavel Klega je svérázný člověk, podle starosty radní věděli už v době, kdy pro něj schvalovali ocenění. „Názor na udělení ceny nebyl jednoznačný, ale převládl nesporný argument, že Pavel Klega přivezl jméno svého rodného města do mnoha koutů světa, kde možná o existenci Hlučína neměli do té doby ani potuchy. Nyní je na mladém cestovateli, zda konečně najde dostatek sebereflexe, nebo přijde o poslední zbytky přízně mnoha svých původních fandů a také vedení města Hlučín,“ řekl starosta Pavel Paschek (Občané pro Hlučín.)