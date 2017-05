„Předal jsem panu premiérovi návrh a pan premiér si pozve kandidáta a potom se vyjádří,” prohlásil Babiš.

Na otázku, zda je navrhovaným kandidátem Pilný, Babiš odpověděl, že ano.

„Je to dobrý kandidát, je to zkušený člověk, v ekonomice se vyzná, dobře vystupuje na veřejnosti, je nezávislý. Má svoje názory, rozhodně to není moje loutka,” tvrdí šéf ANO.

Předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Pilný z hnutí ANO

FOTO: David Taneček, ČTK

Sobotka prý jméno nekomentoval, s Pilným se chce setkat ještě během středy, uvedl Babiš. Atmosféra schůzky vicepremiéra s premiérem byla podle Babiše normální.

Pilný: Je potřeba ukončit krizi



O nabídce na post ministra financí už Pilný mluvil v úterý v ČT. „Je potřeba přijmout nějakou odpovědnost a tu krizi ukončit,“ řekl Pilný.

Andrej Babiš po schůzce s premiérem Bohuslavem Sobotkou

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

O tom, kdo Babiše nahradí v ministerském křesle, v úterý do noci jednalo vedení hnutí ANO. Česká televize uvedla, že dalšími adepty byli ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

„Toho kandidáta, kterého navrhneme, nebude mít důvod odmítnout. Co se bude dít, když to jméno premiér nebude akceptovat, nebudu komentovat. Nechci dávat žádné vzkazy a výhružky, podle toho, jak se zachová, si každý udělá obraz, jak se pan premiér zachová,” řekl v úterý večer Babiš. Podobné stanovisko zopakoval i ve středu.

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v úterý prohlásil, že by se hnutí mělo držet pravidla „tři a dost”.

Ani Brabec, ani Schillerová

Sobotka už v pondělí odmítl, že by Babiše vystřídal Brabec či náměstkyně Schillerová. Ta by byla podle premiéra pouze Babišovou prodlouženou rukou. Vyčetl jí také, že nese odpovědnost za kritizovaný pomalý a velmi neochotný přístup ministerstva financí a daňové správy ke kontrolám firem, jež emitovaly korunové dluhopisy.

Vadí mu také silně represivní způsob přístupu ke správě a výběru daní, který podle něj náměstkyně prosazuje. Schillerová se proti premiérovým výtkám ohradila se slovy, že je pouze „obyčejná ženská” a „nikdo si na ní nic nevezme”.