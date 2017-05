Pro normu hlasovalo 123 poslanců ze 159 přítomných, proti byli pouze dva. Zdržela se potom většina poslanců za TOP 09 a ODS. Jak kdo hlasoval si můžete přečíst zde.

Změna by přitom mohla platit už od příštího roku. Pocítí ji především dlouhodobě nemocní. Zaměstnanci s neschopenkou v současnosti berou od 15. dne pouze 60 procent příslušného vyměřovacího základu. Nyní by mohli od 31. dne brát o šest procent více. Lidé nemocní déle než dva měsíce by pak mohli brát 72 procent.

Nemocní by si tedy mohli polepšit o stovky až tisíce korun.

Norma by měla podle svého autora Jaroslava Zavadila (ČSSD) příští rok zvýšit výdaje na nemocenské o 2,4 miliardy korun. V následujících dvou letech by pak zvýšila náklady o 2,5 a 2,7 miliardy korun. Právě na dopad na státní kasu upozornil při projednávání poslanec ODS Vladimír Vilímec.

Společně s novelou také prošlo Sněmovnou zavedení elektronických neschopenek. „Zákon (neschopenky) zavádí nepovinně. To znamená, že lékaři, kteří budou chtít i nadále vyplňovat takové ty tři podlouhlé papírky, tak je klidně mohou vyplňovat. Tu následnou elektronizaci provede Česká správa sociálního zabezpečení," řekla po jednání ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Vznikl by také registr ošetřujících lékařů, které by spravoval právě její resort.