Před čtyřmi lety bylo Nákladové nádraží Žižkov prohlášeno za kulturní památku, ale tím to také skončilo. Nevyužité prostory dodnes chátrají a zatím není zcela jasné, co z nádraží nakonec vznikne.

A tak alespoň na dobu určitou získal Národní filmový archiv povolení zde pořádat kulturní akce v době letního období. „Národní filmový archiv si tu od Českých drah pronajímá tři haly. Vzhledem k tomu, že od roku 2013 je nádraží kulturní památkou, tak se ještě před tím, než se rozhodne, co s ním bude, snažíme prostor ožívat,“ vysvětlila Novinkám mluvčí archivu Sára Hermanová s tím, že slavnostně se prostor otevře už 19. května.

Kultura i kompost



Kulturně společenské centrum bude fungovat do konce října a každý den se zde bude něco dít. Otevřeno bude od poledne do večerních hodin. „Bude zde v kolejišti především letní kino, třikrát týdně pořádáme koncerty, divadla, festivaly,“ říká Hermanová. Těšit se mohou i maminky s dětmi na speciální koutek nebo komunitní zahradu, a dokonce vlastní kompostárnu. „Lidé si sem kromě svých slupek od brambor budou moct přinést i počítače, budou tu zásuvky, je to podle mě příjemné místo pro práci,“ dodává Hermanová.

Nákladové nádraží Žižkov zahájilo provoz v březnu 1936. Sloužilo hlavně k rychlé překládce zboží a jako sklad. Když se v roce 1966 začalo budovat potravinové skladiště ve Strašnicích, byl provoz žižkovského nádraží omezen a zcela ukončen byl v roce 2002.

Dnes je areál rozdělen mezi více vlastníků. Jenže většina pozemků je stále vedena jako drážní pozemky, na kterých není možné stavět. Současný územní plán nedovoluje ani úpravy památkově chráněné nádražní budovy. Výjimku dostala severní část nádraží, kde by se měly už v roce 2019 začít stavět nové domy.