Podle bleskového průzkumu společnosti Median pro ČT si 53 procent dotázaných nemyslí, že jsou obvinění nesmyslná. Ještě začátkem května bylo o šest procent pochybovačů více.

Průzkum také ukázal, jak vývoj vládní krize proměnil postoje občanů. Začátkem května si 35 procent přálo, aby vláda dokončila své působení ve stejném složení.

Šestina lidí deklarovala, že by měla pokračovat dále bez Babiše a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), desetina by se spokojila s vládou bez Sobotky a 11 procent bez Babiše.

Tento názor však nyní zastává 18 procent respondentů. Stejnou vládu v současném uspořádání si už přeje jen 28 procent lidí. Postoje k ostatním variantám se nezměnily.

Vadí i vystupování Babiše na nahrávkách



Přibylo také lidí, kteří mají za hlavního viníka krize Babiše. Jejich počet vzrostl z původních 16 procent na 24 procent. Těch, kteří dávali hlavní vinu Sobotkovi, byla nejprve třetina, nyní jich je 27 procent. To, že vinu nesou oba stejnou měrou, si myslí 41 procent.

Skoro polovina lidí negativně hodnotila jednání Babiše, jak je zaznamenaly nahrávky rozhovorů s novinářem MF Dnes, která spadá do holdingu Agrofert, jenž Babiš tehdy vlastnil.

Celkem 28 procent lidí uvedlo, že jim jeho jednání velmi vadí. Dalších 21 procent uvedlo, že jim to „spíše vadí“. Šestina lidí nahrávkám nevěří, a 21 procentům v různé míře nevadí. Desetina lidí připustila, že kauzu nezná a šest procent na ni nemá názor.

Zeman má Babiše odvolat, míní víc než třetina



Většina lidí také odsoudila postupy prezidenta Miloše Zemana během vládní krize. Negativně jeho jednání hodnotilo 62 procent respondentů, naopak kladně na jeho roli pohlíží 32 procent.

Podle 37 procent by měl Zeman Babiše bezodkladně odvolat, dalších 37 procent má za to, že by se mělo počkat na verdikt Ústavního soudu. Variantě, že by Zeman Babiše neodvolal, je nakloněno 18 procent dotázaných.