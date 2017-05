Jako policejního prezidenta Kajínka představil humoristický web ateo.cz.

Kajínka by si podle některých uživatelů Twitteru mohla pozvat Michaela Jílková do pořadu Máte slovo. Mohl by totiž zasvěcené pohovořit o stavu českých věznic.

Taky vidíte další díl Máte slovo s Kajínkem, kde bude vystupovat za občany? Téma: Stav českých věznic. — Andrej Bolkonskij (@BolkonskijA) 12. května 2017

Možné vysvětlení, proč Zeman podepíše Kajínkovi milost až po příletu z Číny.

#RadioJerevan 519: Prezident ČR je v ČLR, kam se jezdívá učit. S tamním prezidentem měl dle LN mluvit i o jakýchsi "mezilidských kontaktech" pic.twitter.com/znVCQRymhu — jan kudláček (@kudlacekjan) 12. května 2017

Respekt k omilostnění Kajínka vyjádřil ve fotokoláži i slovenský hudebník Rytmus prostřednictvím uživatele TMBK.

Plány Hradu s využitím nájemného vraha vykreslil také uživatel TMBK.

Možnou další cestu pro Kajínka naznačil na Twitteru i falešný účet poslance Tomia Okamury.