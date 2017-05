Když nebudete chtít, nepřijedu. Doprošovat se nebudu, vzkázal Zeman krajům

Prezident Miloš Zeman není příliš nakloněn tomu, aby se prezidentská kancelář finančně podílela na jeho cestách do krajů, jak by si to hejtmani představovali. Na závěr své návštěvy Libereckého kraje ve čtvrtek prohlásil, že se nebude nikoho doprošovat. Kraje zatím za návštěvy hlavy státu od roku 2013 zaplatily skoro 17 miliónů.