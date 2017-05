Neřekl přímo, zda do rozhodnutí soudu počká s odvoláním ministra financí Andreje Babiše (ANO), které navrhl premiér Bohuslav Sobotka.Nepřímo to však vyplývá z jeho závazku, že stanovisko soudu hodlá respektovat.

Odvolání Babiše navrhl minulý týden premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), zdůvodnil to Babišovými finančními operacemi a podezřením z ovlivňování médií. Kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu má v plánu podat i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), a to ve chvíli, kdy by Zeman s odvoláním Babiše otálel a neučinil tak po svém návratu z Číny 18. května.