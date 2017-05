„Jsem přesvědčen, že by pan prezident měl zůstat v ČR, než se vyřeší vládní krize,“ zopakoval Bělobrádek stanovisko, které lidovci oznámili už včera. [celá zpráva]

Rušit celou cestu by byla podle lídra KDU-ČSL chyba, protože se do Číny chystá asi 200 podnikatelů. „Šlo by to vyřešit tím, že by se šéfem delegace stal ministr průmyslu. České republice by prospělo, kdyby tu Zeman zůstal,“ podotkl.

Zeman však ve středu v Turnově řekl, že ve čtvrtek do Číny odletí, uvedla ČTK.

Zemanovu cestu má ve středu schvalovat vláda. Dva lidovečtí ministři - šéf resortu zemědělství Marian Jurečka a ministr kultury Daniel Herman při příchodu na schůzi kabinetu řekli, že návrh nepodpoří. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 5,6 miliónu korun.