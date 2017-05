Prezident Zeman váhá s odvoláním ministra Babiše a odvolává se na koaliční smlouvu. Jak by měl postupovat podle ústavy?

Předesílám, že jiná vláda než na tomto koaličním principu, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, není možná. Této krizi se šlo vyhnout, řada věcí ukázala na velmi nízkou úroveň parlamentní a politické kultury u nás.

Je zbytečné stavět koaliční smlouvu a Ústavu do zásadního protikladu. V rámci politické kultury je třeba dodržovat politické smlouvy.

Koaliční smlouva zavazuje její tři účastníky, a jestliže se premiér jakožto nejvyšší ústavní činitel rozhodne udělat ve vládě změnu, která se týká předsedy koaliční strany, měl to v rámci koalice projednat. A to bez ohledu na výsledek: nemusel by souhlasit s negativním stanoviskem předsedy ANO a návrh na jeho odvolání podat.

Zatím se nedá říct, že by jednal vyloženě protiústavně. Zdeněk Jičínský

Prezidentova povinnost je návrhu vyhovět. Nemusí to ale udělat neprodleně. Má právo projednat důvody, povolat premiéra, vyslechnout si jeho vysvětlení, aby se dozvěděl celou problematiku. Může dokonce jednat s potenciálním nástupcem.

Roli prezidenta v tomto procesu nelze minimalizovat, není jen stroj na podpisy. Miloš Zeman ovšem dělá chyby, když si klade podmínky neslučitelné s Ústavou. Škodí i sám sobě, ohrožuje kampaň za své opětovné zvolení.

Jaké podmínky máte na mysli?

Že říká, že odvolání musí být projednáno v koaliční smlouvě. Takhle by to ale znamenalo, že kdyby se na tom koalice neshodla, nemohl by premiér návrh na odvolání podat, a to je v rozporu s Ústavou.

Dá se tedy říct, že prezident jedná protiústavně?

Zatím se nedá říct, že by jednal vyloženě protiústavně. Zatím neodmítl přijmout návrh na odvolání; kdyby jej odmítl, to by bylo protiústavní. Podnikl ale kroky, které se jeví jako problematické.

Mnozí politici hrozí prezidentovi ústavní žalobou. Jak to hodnotíte?

Politici to přehánějí, předbíhají děj. Došlo k pozitivnímu vyústění situace, že vláda pod vedením předsedy Bohuslava Sobotky bude pokračovat. Tato vláda by měla dokončit svůj mandát, není důvod měnit její složení. Nesmíme také zapomínat na to, že tato vláda měla vysokou důvěru občanů, a tato krize oslabuje důvěru v ústavní instituce a ústavní systém.

Prezident řekl, že podpisem smlouvy se premiér Sobotka vzdal některých pravomocí. Jak tomu rozumíte?

Koaliční smlouva zavazuje její partnery v tom směru, že kdyby předseda vlády chtěl odvolat předsedu druhé nejsilnější politické strany, tak to není bez politických důsledků. Neznamená to ale, že tak učinit nemůže. Musí se ale ujasnit, jak bude koaliční smlouva fungovat dál, co v ní platí a neplatí.

Mohl by třeba prezident odvolat premiéra, když žádá vypovězení koaliční smlouvy?

To samozřejmě nemůže. Prezident nemůže odvolat vládu a jejího předsedu podle svého uvážení. Prezident odvolává předsedu vlády, jen když skončí volební období nebo když je vládě vyslovena nedůvěra. Jinak existence premiéra záleží na Poslanecké sněmovně.