Spekuluje se, že novým premiérem by se mohl stát soc. dem. Milan Chovanec, nebo Lubomír Zaorálek. Oba a také Miloslav Ludvík (ČSSD), Dan Ťok a Karla Šlechtová (ANO) poletí příští týden se Zemanem do Číny, takže budou mít příležitost domluvit si aranžmá nové či staronové vlády, ovšem už bez Bohuslava Sobotky.

„Pan prezident mi řekl, že se k věci bude chovat uvážlivě, že bude postupovat ve prospěch republiky. Já z toho dedukuji, že demisi přijme,“ řekl ve středu na Hradě po schůzce s prezidentem Chovanec, který má jako jeden z mála ze špiček soc. dem. se Zemanem velmi dobrý vztah. [celá zpráva]

Video

Milan Chovanec po schůzce se Zemanem ve středu 3. května. Zdroj: ČTK

Na post premiéra si ho však nepřeje Babiš. Naopak Zaorálka si šéf ANO v čele vlády představit umí. [celá zpráva]

Šéf diplomacie by měl možná i širší podporu strany než Chovanec, má však ale u prezidenta škraloup ještě za volbu hlavy státu v roce 2003, kdy jej spolu s dalšími sociálními demokraty potopil.

„Tady přece nezáleží na tom, co se hovoří a co si kdo přeje... Až bude demise podána, bude řešení v rukách prezidenta a na něm bude záležet, jaký postup zvolí a koho osloví,“ napsal Právu Zaorálek na dotaz, co říká na to, že se o něm hovoří jako o kandidátovi na premiéra.

„Naše strana se bude určitě snažit na tom řešení podílet a dokončit svou práci v tomto volebním období,“ dodal.

Šéf ANO a ČSSD zase na kordy

Kdyby se stal premiérem Chovanec, měl by co dělat s Babišem, který ho nesnáší přinejmenším už od policejní reformy. Nově spory eskalovaly kvůli nahrávce o údajném ovlivňování médií Babišem. [celá zpráva]

Šéf ANO odcházet z vlády nechce. „Pokud pan premiér má pocit, že má odejít, tak ať odejde. Ale já nevidím důvod odcházet,“ řekl novinářům. „Buď dovládneme v demisi, nebo ať si sociální demokracie nominuje nového premiéra,“ dodal.

Soc. dem. trvá na tom, že z vlády musí odejít Babiš, jehož podnikání prošetřuje finanční správa. „ČSSD pokládá za možné dokončit volební období v koalici s KDU-ČSL a ANO, naší podmínkou je ale odchod ministra financí Babiše z vlády v důsledku jeho daňových skandálů,“ napsal Právu premiér.

„ČSSD je v takovém případě připravená navrhnout prezidentovi premiéra ze soc. dem. Já osobně na této funkci nelpím a určitě podpořím rozumné řešení, které bude ve prospěch občanů ČR,“ dodal Sobotka.

Pro nás je prioritní, aby byla vláda s premiérem Bohuslavem Sobotkou bez Andreje Babiše. Jan Birke, místopředseda ČSSD

Vůči Babišovi si přisadili i další sociální demokraté. „Nedokážu si představit, že by kdekoliv na západ od nás zůstal ministr, který by byl prošetřován svými podřízenými (finanční správou – pozn. red.). To je jasný konflikt zájmů a takový ministr měl odejít z funkce,“ řekl šéf Sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček.

Další místopředseda ČSSD Jan Birke vzkázal: „Pro nás je prioritní, aby byla vláda s premiérem Bohuslavem Sobotkou bez Andreje Babiše. To je člověk, co má bordel v penězích, ale honí každého hostinského kvůli každé účtence.“

A Chovanec při odchodu z Hradu řekl: „My si musíme uvědomit, proč ta kauza vznikla. Ta nevznikla demisí Bohuslava Sobotky. Ta vznikla tím, že je tu podezření na krácení daní. To krácení daní znamená, že Andrej Babiš získává z nezdaněných peněz denně 250 tisíc korun.“

O budoucím vývoji každopádně rozhodne prezident, za kterým ve čtvrtek kromě Sobotky míří i vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Jedno z řešení je to, co tam padlo, že by mohla pokračovat vláda na stejném půdorysu, jenom bez pánů Sobotky a Babiše, což je věc k jednání,“ řekl Bělobrádek po jednání koaličních špiček. [celá zpráva]