V pondělí bude ještě počasí ovlivňovat teplé proudění od jihozápadu. Díky tomu by se měly denní maxima šplhat na 12 až 16 stupňů.

„V úterý bude přes naše území postupovat vlnící se studená fronta,” uvedla Honsová s tím, že v Čechách bude převládat zataženo až oblačno se srážkami. Ranní teploty klesnou na 6 až 2 stupně, denní maxima se ještě mohou dostat na 14 až 18 stupňů. Na Moravu a do Slezska dorazí fronta až později v průběhu dne, díky čemuž by se tam lidé měli dočkat i polojasné oblohy s teploty by se tam vyšplhat až na 18 až 21. „Úterý tak bude nejteplejším dnem tohoto týdne,” konstatovala Honsová.

Ochlazení se naplno projeví ve středu. Bude zataženo či oblačno s deštěm a přeháňkami, které mohou být v polohách nad 600 metrů opět sněhové. Ráno budou teploty klesat na 5 až 1 stupeň, přes den se v Čechách dostanou na 5 až 9. Na východě bude více srážek, ale zároveň o něco tepleji. Odpolední maxima tam budou mezi 8 a 12 stupni. Pocitovou teplotu bude nicméně snižovat čerstvý vítr.

Oblačné počasí s deštěm či přeháňkami bude pokračovat i ve čtvrtek. Ráno budou teploty klesat na 5 až 1 stupeň, odpolední maxima se dostanou na 5 až 9.

Změnu nepřinese ani pátek. Dominovat bude zatažená obloha se srážkami a ranními minimy mezi 4 stupni a nulou. Přes den se budou teploty pohybovat mezi 7 a 11 stupni.

Výhled od soboty do pondělí slibuje zprvu zataženou oblohu s přeháňkami a ranními teplotami kolem nuly. Ty odpolední budou stoupat s tím, jak bude ubývat oblačnosti. V pondělí, kdy by již mělo být polojasno či téměř jasno, se rtuť teploměru se podívá až k 16 stupňům.