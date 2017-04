Minulý týden bylo vedro a v březnu pár dní také. Rozkvetly stromy, lidé ale nyní nosí zimní bundy, na horách napadlo 40 cm sněhu a místy mrzne. Je to v tuto roční dobu něco mimořádného? Mnozí lidé se tomu diví.

Duben je aprílovým měsícem, který může přinést jak letní, tak zimní počasí. Letos se sešlo studené, severní proudění s tlakovou níží, která přinesla velkou oblačnost a srážky. Studená fronta přinesla ochlazení na únorové teploty, srážky se později změnily i na sněhové. Divit se ale nemusíme. Vždyť v roce 1980 sněžilo v Praze ještě 23. dubna, v roce 1981 dokonce 28. dubna. V Brně ležela souvislá sněhová pokrývka například 16. dubna 1997. V Jeseníkách a Beskydech napadl sníh v roce 1997 v půlce července. Takže rozkvetlé stromy a padající sníh nejsou opravdu nic neobvyklého.

Říkáte, že i v minulosti byla v dubnu také pořádná zima. Máme se tedy připravit na to, že výkyvy počasí budou větší?

Mnohé studie na téma změna klimatu o výkyvech počasí hojně hovoří, ale opravdu najdeme mnoho případů i z blízké minulosti, kdy bylo dubnové počasí ještě zimní. Z meteorologického hlediska jsou velké teplotní skoky způsobeny rychlou změnou teplejšího, jihozápadního nebo jižního proudění na studené, severní.

Hodně se mluví o oteplování Země – patří k tomu také prudké střídání teplot?

Z našeho pohledu patří toto počasí k dubnovému, aprílovému. Často si stěžujeme, že už nemáme čtyři roční období, že po zimě přijde hned léto. Letos se nám duben vyvedl. K oteplování Země bych ale více sněhu na horách na konci dubna v porovnání s koncem prosince 2016 nepřisuzovala.

Lidé dnes víc sledují počasí, proč tomu tak je?

Na to nedokážu odpovědět. Je to individuální. Obecně si ale myslím, že lidé jsou dnes vůči počasí, řekla bych, přecitlivělí. Hned je málem rozhodí každá větší změna. Stále mějme na paměti, že je to příroda. Tak to bylo, je a myslím, že tak to i bude.

A kdy už bude teplo?

Na přelomu dubna a května se k nám vrátí polojasné dny s teplotami až 18 st. C.