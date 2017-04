Výjimky se podle sněmovní verze měly vztahovat na všechny státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Podle kritiků tím ale registr smluv ztratil smysl, neboť by z něj zmizely dvě pětiny smluv.

Projednávání předlohy bylo dlouhé a jeden návrh stíhal druhý. Například Radko Martínek (ČSSD) neúspěšně navrhoval zrušit celý zákon, označil ho za protiústavní a narušující hospodářskou soutěž. Podle něj je zveřejňování smluv zničující pro státem vlastněné společnosti, které mají konkurovat soukromým společnostem.

Upozornil také na to, že kampaň pro vykostění registru smluv zaplatil podnikatel Radim Jančura, jehož přepravní společnost může konkurovat Českým drahám. Pro ni a další státní podniky poslanci schválili výjimky. Proto se rozhodli hlasovat pro verzi, kterou přijala Sněmovna.

Podobný názor má i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Celá kampaň za registr smluv je zvláštní, hlavně, že to podporuje pan Jančura, který dokáže optimalizovat svoji daňovou povinnost,“ podotkl šéf kabinetu. Dodal, že pro společnosti, které vlastní stát, je kvůli konkurenceschopnosti velký problém zveřejňovat smlouvy.

Nynější postup nemá smysl



V Senátu vystoupil také ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který na příkladu ilustroval, že nynější postup nemá smysl. Pokud by ho totiž ve dvě ráno uštknula kobra a on byl převezen do nemocnice Motol, tak by se použití speciální látky muselo nejdřív zveřejnit na internetu, přičemž prodlení by ho mohlo stát život.

Senátor Petr Vícha (ČSSD) si zase postěžoval, že na členy horní parlamentní komory byl před hlasováním vyvíjen nátlak v podobě demonstrace a billboardů. Proto by byl rád, aby Senát zákon zamítl. „Za těchto podmínek je nejlepší tento zákon zrušit. Je to paskvil, který brání v mnoha ohledech normálnímu životu,” uvedl Vícha.

Senátoři z ANO se rozhodli podat pozměňovací návrh, kdy by byly sněmovnou schválené výjimky zamítnuty a nezveřejňovaly by se pouze smlouvy státní společnosti Budvar. Podobně reagoval i ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten byl i proti zavedení výjimky pro Budvar. Podotkl, že jeho resort zveřejňuje smlouvy už od ledna 2015. Sám by registr smluv zavedl už v roce 1990.

Zastal se neziskovek



Senátor za Stranu zelených Václav Láska se zastal neziskových organizací hájících registr a dotázal se kolegů, kteří se přihlásili k programu iniciativy Rekonstrukce státu, proč tak před volbami učinili.

Proti vykostění registru smluv pořádala v úterý na Malostranském náměstí protestní akci i Rekonstrukce státu. Na ní přišla zhruba stovka lidí (celou zprávu o akci čtěte zde).