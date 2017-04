„Bude to příběh jedné velké rodiny, ve které žijí obyčejní lidé. To bude hlavní příběh kampaně. Ale víc neprozradím, všechno ostatní bych si nechal na programovou konferenci 17. června, protože pokud bych všechno pustil do světa, tak nemusím dělat kampaň a moji konkurenti se připraví,“ řekl Birke.

Kampaň bude prý pozitivní a ČSSD se v ní nebude vymezovat vůči svému koaličnímu partnerovi, hnutí ANO a jeho šéfovi Andreji Babišovi. „Babiš není můj volič, chci se mu vyhnout, nezajímá mě. My se chceme otočit na naše klíčové voliče. Kampaň bude pozitivní,“ řekl Birke.

Klíčové téma: potraviny

I když bude strana výrazně mířit na levicové voliče, ztratit prý nechce ani voliče ze středu politického spektra. „To jsou voliči, kteří jsou tak naštvaní na Andreje Babiše, že ho v žádném případě nechtějí volit,“ podotkl Birke s tím, že strana se chopí také kritizování nekvalitních potravin v tuzemsku.

„To bude jedno z klíčových témat. Není možné, abych si v Německu koupil kvalitnější šunku levněji, než nekvalitní u nás. A to není jen otázka Německa, jako starosta Náchoda vím, že kvalitnější potraviny jsou i v Polsku,“ dodal.

Do 17.června by partaj měla definitivně vyřešit složení kandidátních listin a jejích lídrů. „Soc. dem. má výhodu, že má z čeho vybírat, máme široké portfolio a velmi slušný výběr lidí,“ poznamenal Birke.

Vyšší důchody



Ještě do voleb chce ČSSD voličům dokázat, že na své cílové skupiny myslí i ve Sněmovně. Partaj se pokusí v příštím týdnu dolní komorou parlamentu protlačit návrh šéfa poslaneckého klubu Romana Sklenáka na zvýšení valorizace penzí v příštím roce o pět set korun.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka si zase klade za cíl dotáhnout do konce jednání o zvýšení platů řidičů veřejné linkové dopravy.