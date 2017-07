Úřady vymodlená zastávka pije pražským řidičům krev. A to už hodně dlouho

Řidiči jedoucí ze severu Prahy do centra se musejí tento týden obrnit trpělivostí více než kdy jindy. Dopravní podnik totiž dokončuje stavbu tramvajové zastávky na Hlávkově mostě. Vybral si pro to prázdninový týden a časy od 7 do 15 hodin. Ve čtvrtek ráno byl kvůli tomu stupeň dopravy na čísle 4 a řidiči čekali desítky minut v kolonách.