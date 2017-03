Lídr ANO a ministr financí Andrej Babiš řekl Právu, že rozhodnutí Zemana čekal. „Pana prezidenta to evidentně baví, chodí mezi lidi a spousty jich přitahuje na náměstí, takže je vidět, že svou funkci dělá dobře. Možná by se mohl víc snažit společnost spojovat, i když sám vím, jak je to někdy kvůli různým pomluvám, které se o vás říkají, těžké,“ podotkl.

Babiš na dotaz, zda ANO bude stavět vlastního kandidáta, když chce křeslo obhajovat Zeman, odpověděl, že poprvé se o tom bude vedení hnutí bavit příští týden v úterý.

Má plné právo se tak rozhodnout. Patřím ale k těm, kteří pevně doufají, že nebude zvolen. šéf TOP 09 Miroslav Kalousek

„Stále tvrdím, že hlavní jsou pro nás sněmovní volby, ale vnímám, že naši členové a funkcionáři čekají, že postavíme vlastního kandidáta. Předpokládám, že vyhlásíme referendum v rámci ANO a uvidíme, jaká jména nám členové navrhnou. O detailech se ale musíme poradit. Každopádně, pokud někoho vybereme, dotyčný bude souhlasit a stane se naším kandidátem, tak si kampaň odmaká,“ dodal.

Pro předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska Zemanova kandidatura také nebyla nic překvapivého. „Má plné právo se tak rozhodnout. Patřím ale k těm, kteří pevně doufají, že nebude zvolen,“ řekl Právu.