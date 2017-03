„My jsme nevěděli, jak k tomu došlo. Dva se sem připlazili a zazvonili na nás,” řekla Novinkám svědkyně. „Zavolali jsme sanitku a policii. Šetření zde probíhalo do rána a všichni jsme z toho vyděšení a unavení. Bylo to úplně hloupé a zbytečné, byli to v zásadě slušní kluci,“ dodala.

Podle jejích slov byli zraněni dva mladíci, kteří do sousedního domu přišli na návštěvu. Útočníka zahlédla na ulici, když se dva zraněné pokoušela dostat do svého domu, aby je před ním schovala.

Většina místních, kteří bydlí ve Vysokovské ulici, neměla o středečním incidentu ani potuchy, dozvěděli se to až z médií. Ani v restauraci, která je od domu vzdálená zhruba 150 metrů, nic nevěděli. Až policejní majáky jim napověděly, že se něco stalo.

Počet zraněných ani průběh incidentu nechtěla policie blíže specifikovat. „V současné době se případem intenzivně zabývají krajští kriminalisté, kteří zajišťují potřebné stopy a shromažďují důležité informace,” uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.