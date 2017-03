Pnutí bylo kvůli pražské soupisce. Starostové požadovali první místo pro svého šéfa Petra Gazdíka, zatímco lidovci chtěli v hlavním městě jako minule nasadit ministra kultury Daniela Hermana. Lidovci nakonec ustoupili.

„Já s tím nemám žádný problém. Pro mě je podstatné, že se dokážeme domluvit,“ řekl Právu Herman. Ten bude na nějakém z dalších míst.

Ve většině důležitých otázek mají jasno



Gazdík nechtěl personálie komentovat. „Jednání jsou na dobré cestě. Do konce března, kdy máme sněm, bychom chtěli mít jasno,“ poznamenal. Dodal, že už řeší úkoly jako hesla a marketing. Také programové otázky mají většinově vyřešené.

Jasno je prý i v tom, jak se postaví k dalšímu osudu elektronické evidence tržeb. „Nejsme připravení na žádnou třetí a čtvrtou etapu a také chceme, aby EET nemusel mít ten, kdo neutrží milión korun ročně,“ sdělil Gazdík.

Místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka už v neděli oznámil, že KDU-ČSL se po volbách zasadí o zrušení 3. a 4. fáze EET. [celá zpráva]

Málo času se poznat

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je vše stále otevřené, za největší potíž považuje to, že mají málo času. „Kdybychom na to měli rok a mohli vše dobře prodiskutovat, tak by to bylo mnohem jednodušší,“ řekl v úterý Právu Bělobrádek před dalším kolem jednání.

Místopředsedkyně lidovců Zuzana Roithová uvedla, že největší strach mají z toho, že do konce března, kdy by měla o dvojkoalici rozhodnout i celostátní konference KDU-ČSL, nestačí lidovci dohodu vstřebat.

Někde je velká vůle do toho jít, někde jsou obavy, protože nevědí, s kým do voleb půjdou. uvedla Roithová

„Někde je velká vůle do toho jít, někde jsou obavy, protože nevědí, s kým do voleb půjdou a jestli dokážou táhnout za jeden provaz,“ řekla Právu.

Dodala, že na příští víkend připravili výjezdní zasedání, na kterém by se měli krajští zástupci STAN i lidovců sejít a lépe se poznat.