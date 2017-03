Na pražskou dopravu se v květnu napojí Kladensko, do dvou let celé střední Čechy

Po odkladech se do systému Pražské integrované dopravy (PID) plně zapojí v květnu i oblast Kladenska. V pátek to uvedl středočeský krajský radní pro dopravu František Petrtýl. Již koncem března se zapojí část Nymburska, v dubnu části Benešovska a Sedlčanska. A měly by následovat i další oblasti. Veškerou krajskou dopravu chce středočeské hejtmanství propojit s hlavním městem do konce příštího roku.