Pro řadu zákonodárců se novela stala synonymem pro zákon o Šumavě a rozvoji šumavských obcí.

„Tento zákon není o Šumavě, tento zákon je o všech čtyřech národních parcích,” připomněl na úvod středeční debaty šéf poslanců TOP 09 František Laudát.

Někteří poslanci si stěžovali, že mají kvůli hlasování zahlcené e-mailové schránky kvůli kampani zastánců ministerské podoby zákona. Spory na plénu se vedly zejména o možnou výstavbu v obcích v rámci šumavského národního parku, ale též o požární ochraně či kůrovcové kalamitě.

„Stojí vedle sebe dva zájmy. Zájem na rozvoji obcí a zájem na ochraně přírody,“ shrnul debatu poslanec ANO Martin Komárek.

Zeman hrozil vetem



„Prezident bude zákon vetovat,” oznámil Novinkám jeho mluvčí Ovčáček. Zeman právě minulý týden přišel do Sněmovny podpořit senátní verzi. Ovšem svým lobbováním poslance příliš nepřesvědčil. Ani svým projevem, že by se Šumava měla bránit proti zeleným fanatikům. Většina poslanců chce podpořit sněmovní verzi, která dává více pravomocí do rukou národních parků. [celá zpráva]

Ani tak ale nemají vyhráno, Zeman při své návštěvě avizoval, že bude zákon případně vetovat. Brabec už varoval před tím, že odpůrci novely se pokusí zablokovat schválení návrhu a budou se snažit o to, aby norma spadla s koncem volebního období takříkajíc pod stůl.

Ministr připomněl, že se starostů šumavských obcí opakovaně tázal, zda chtějí, aby bylo jejich území vyňato z národního parku. Všichni to podle něj odmítli, neboť příslušnost k parku je pro ně marketingově výhodná. Právě na specifika Šumavy poukazovali zastánci senátního návrhu.