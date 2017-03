Paralelní konání největší letecké akce zaměřené na vrtulníky s motoristickou show přilákalo v minulých letech na letiště více než 20 tisíc diváků.

Část programu letošního ročníku bude i tentokrát zaměřena na představení činnosti složek integrovaného záchranného systému, včetně policie či hasičů.

„Pro děti i laickou veřejnost budou například připraveny ukázky první pomoci. Z bezprostřední blízkosti uvidíte první pomoc při krvácení, bezvědomí, popáleninách a opaření, zlomeninách, dopravní nehodě, srdeční zástavě, alergické reakci nebo úrazu hlavy. Na místě bude přistaveno sanitní vozidlo s veškerým vybavením a děti budou poučeny jak správně volat na IZS,“ uvedl zástupce pořadatelů Daniel Tuček.

Chybět nebude ani ukázka zásahu při hromadné dopravní nehodě.

Za jedno vstupné se diváci podívají na obě akce. Děti do 150 centimetrů a lidé s průkazy ZTP mají vstup zdarma.

„Spojení obou akcí za jedno vstupné přináší velkou výhodu pro diváky, kteří si chtějí vychutnat rychlost a silné motory ve všech podobách po celý den. Zvláště malí diváci ocení pestrost programu, mohou libovolně přecházet mezi akcemi. Rozhodně se nebudou nudit,“ dodal Tuček.

Co se týká Rally Show slibují pořadatelé ty nejlepší české i zahraniční týmy z motoristického sportu. Kategorie rally, drift nebo formule, auta na okruhy, do vrchu nebo offroady včetně dakarských speciálů, to vše by mělo být k vidění.

„Chybět rozhodně nebudou závodní legendy, veteráni a historické nebo současné sportovní vozy. Novinky většiny světových automobilek okouzlí diváky na Autosalon Show,“ prozradil zajímavosti z motoristického programu organizátor Karel Pohner.

Na chvíli v závodním stroji

Návštěvníci budou mít možnost se nejen koukat na stroje v akci nebo v depech, ale v některých se budou moci i svézt.

Za kredity budou moci usednout do okruhových speciálů nebo se projet v extrémním offroad terénu a budou moci také vzlétnout. K dispozici budou také dětské závodní stroje.

Ti odvážní pak budou moci na simulátorech třeba pocítit, jaké to je převrátit se s autem na střechu nebo řídit formuli 1.