„Svolali jsme předsednictvo Starostů a nezávislých, aby se ta věc vysvětlila. Chceme se ptát pana Polčáka, jak to reálně je,” řekl Novinkám Gazdík.

Vzápětí bude mít hnutí zásadní schůzku s KDU-ČSL. „Nepovažuji to za téma. Pokud se kolegové z KDU-ČSL na to budou ptát, tak jsme připravení jim odpovědět. Ale v současné době to skutečně považujeme za pseudokauzu,” řekl Gazdík s tím, že ne vše, co bylo uvedeno, je prý pravda.

Bělobrádek: Přijde na to řeč

Lidovci se zřejmě ptát budou. „Určitě na to přijde řeč,” odpověděl na dotaz Novinek předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, podle nějž je to však jinak vnitřní záležitost STAN.

Podobně se k tomu staví i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. „Soustředíme se na jednání, na věcné jednání a budeme v něm pokračovat a určitě si budeme vyříkávat i nepříjemné věci. Nicméně v tuto chvíli na základě jakéhokoli ohlasu ukončit se STAN jednání není možné ani dobré,” řekl Novinkám Mihola.

Europoslanec Polčák necítí kvůli svému postupu provinění. „Sháněli jsme vhodné adepty na funkce zástupců do městských společností, do funkcí velice specializovaných, tedy vodárenství a energetika. To nejsou žádné běžné politické funkce a snažili jsme se je obsadit co největšími odborníky. Hledal jsem tipy na lidi z byznysu,” uvedl Polčák.

Obracel se prý na Petra Redla, s kterým se zná podle svých slov zhruba osm let. A vzhledem k tomu, že je Redl starší muž a nemá prý dobré vztahy s technikou, tak ho europoslanec kontaktoval přes jeho syna Michala.

Míru zapojení Michala Redla do kauzy Radovana Krejčíře europoslanec podle svých slov nezná.

Michal Redl se odmítl ke kauze vyjádřit s tím, že je na dovolené a nechce se s nikým bavit.

Polčáka žádal jeden z jeho pražských kolegů, aby mu doporučil lidi na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu. Polčák tedy poslal e-mail Michalu Redlovi.

Ten podle policie v roce 2002 přes úvěr poskytnutý společnosti Technology Leasing tuneloval společně s Radovanem Krejčířem Českou spořitelnu. Měl se také podle zjištění policie podílet na půlmiliardovém daňovém úniku v kauze M5.

Vězení a soudu Redl unikl. Byl sice obviněn v obou zmíněných případech, jenže v průběhu vyšetřování mu lékaři vystavili potvrzení o vážné duševní chorobě. Redl podle nich nebyl schopen chápat průběh vyšetřování a soudního řízení. A státní zástupce tak musel jeho stíhání přerušit.