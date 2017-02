Hala by měla být znovu uvedena do provozu, tentokrát bez slavnostního stříhání pásky, v říjnu, nejpozději v listopadu. V úterý kraj řešil se zhotovitelem, firmou Profistav Litomyšl, variantní možnosti nové střechy.

„Externí projektant nám navrhl čtyři řešení, po debatě se společností Profistav se přikláníme k variantě lepeného plnostěnného vazníku se zaoblenou spodní hranou. Jeho výhodou je nízká hmotnost, požární odolnost a jednoduchost montáže. Pozměněný projekt by znamenal určité úpravy ve vedení sítí či vzduchotechniky a optickou změnu by doznala také konstrukce,“ řekl Právu pardubický hejtman Martin Netolický.

Chybné uchycení nosníků



Střecha sportovní haly v České Třebové se zřítila zřejmě kvůli vadě v uchycení dřevěných vazníků. S odvoláním na vyjádření znalců najatých Pardubickým krajem to řekl vedoucí odboru majetkového a stavebního řádu krajského úřadu Michal Votřel. „Je otázka, zda vada vznikla při výrobě, při projektování nebo kvalitou dřeva,“ uvedl. [celá zpráva]

Zkušení stavbaři se spíš přiklánějí k názoru, že pád střechy haly, ze které dokázalo v poslední vteřině zázrakem utéci osmdesát lidí, je souhrou více nešťastných shod okolností. „Ukotvení vazníků? To se učí už na stavební průmyslovce. Podle jednoduchých vzorečků se v minutě spočítá síla a směr tlaku. Fatální chyba by okamžitě praštila do očí každého políra,“ řekl Právu stavař Aleš Špaček.

Fotografie vnitřku poškozené sportovní haly v České Třebové

FOTO: HZS SŽDC Česká Třebová

Policie hodnocení od statiků, které si objednal Pardubický kraj, také nemíní komentovat. „Nechme vyšetřovatelům čas,“ řekla Právu Lenka Vilímková z orlickoústeckého policejního ředitelství. Policie neštěstí vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Posudek soudního znalce bude hotový za několik týdnů, možná i měsíců, podle Votřela musí policie najít nejen chybu či zanedbání, ale stanovit trestněprávní odpovědnost konkrétních osob.

„My čekáme na výsledek laboratorních expertíz a zkoušek na vzorcích vazníků, které si vyžádal soudní znalec. Vzhledem k tomu, že vyšetřování probíhá, nelze určit definitivní příčinu. Náš původní předpoklad, že příčinou pádu střechy nebyl sníh, se ukazuje jako správný. Celou situaci však nelze zjednodušovat na uchycení vazníků,“ reagoval na první vyjádření znalců hejtman.