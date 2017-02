„Je to finanční trestání kvalifikovaných a pracovitých. Tak jako vysoká spotřební daň na líh demotivuje od konzumace alkoholu, tak samozřejmě 'čím vyšší výdělek, tím vyšší daň' demotivuje od toho zvyšovat si kvalifikaci a uplatňovat své tvůrčí schopnosti,“ uvedl pro Novinky Kalousek.

Vyšší zdanění podle něj také sníží konkurenceschopnost celé země. Pro investice do budoucnosti totiž bude podle něj potřeba kvalifikovaných pracovníků, jejichž najímání by se vlivem vyššího zdanění firmám prodražilo.

„Vysoce kvalifikovaní lidé jsou samozřejmě na pracovním trhu drazí, a pokud je bude stát zdaňovat progresivním způsobem, tak investoři budou v České republice investovat do levných montoven a nebudou investovat do produkce s vysokou přidanou hodnotou, kde je potřeba vysoká kvalifikace, čímž celá země bude chudnout. A bude to na úkor i těch nízkopříjmových,“ varuje Kalousek.

Více sazeb, více komplikací

Navíc zamýšlené čtyři daňové sazby budou podle Kalouska znamenat komplikaci. „Velice to komplikuje daňovou správu a daňová přiznání, jak na straně poplatníka, tak na straně státu,“ uvedl Kalousek.

Dodal, že dlouhodobým záměrem jeho strany je zjednodušení daňového systému a daňových odvodů v podobě jedné sazby a jednoho inkasního a kontrolního místa.

Sociální demokracie se podle Kalouska zřejmě svým programem bude snažit cílit na nízkopříjmové občany. „Byl bych rád, kdyby i nízkopříjmoví pochopili, že tento návrh povede k celkovému zchudnutí země,” řekl Kalousek.

Fiala: Daně mají klesnout všem, ne jen někomu



S návrhem nesouhlasí ani šéf ODS Petr Fiala. „Český daňový systém potřebuje hlavně zjednodušení a stabilitu. Návrhy ČSSD jdou úplně opačným směrem. Daňová politika ČSSD zaměřená proti lidem se středními a vyššími příjmy je zcela chybná. Daně mají klesnout všem, a ne jenom někomu,” sdělil Novinkám Fiala.

Jak Právo informovalo, ČSSD chce ve svém programu zavést čtyři daňové sazby pro zaměstnance. Nejvíce by pak platili ti s nejvyššími platy. Lidé, kteří vydělávají více než 50 tisíc měsíčně hrubého, by dávali státu téměř třetinu ze superhrubé mzdy.