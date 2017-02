„Návrh, aby se státní podnik Diamo přihlásil do soutěže o OKD, neprošel. Hlasy ministrů za ČSSD nestačily. Hrozba neřízeného vývoje se zvýšila,“ uvedl Mládek na Twitteru.

Vláda již loni v červenci poskytla OKD půjčku ve výši 700 miliónů korun. Šéf průmyslu nyní navrhoval, aby těžební společnost OKD, která je od května 2016 v úpadku, převzal státní podnik Diamo za jednu korunu.

Jurečka: Nedám bianko šek



Proti bylo jak hnutí ANO, tak lidovci. „Už předem jsme avizovali, že chceme podrobné informace o situaci v OKD. Tyto informace jsme nedostali a já tady nebudu zodpovědně hlasovat o takto závažném kroku, když nemám veškeré informace. Nedám takový bianko šek,“ prohlásil lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Dodal, že ministerstvo průmyslu mělo návrh zpracovat kvalitněji.

Šéf státní kady Babiš Novinkám už dříve řekl, že s návrhem souhlasit nebude. „Poté, co stát prodal OKD pod cenou a nečinně přihlížel, jak bylo OKD vytunelováno, tak teď přichází kolega Mládek s návrhem, který by stál daňové poplatníky další peníze. OKD by měl koupit privátní investor. Proces prodeje probíhá, tak nechápu, proč se ho kolega Mládek snaží narušit,” sdělil ministr.