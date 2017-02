Příkladem může být servis 16 raketometů krátkého dosahu RBS-70 od švédské firmy Saab, který zprostředkovává česká firma Omnipol. Ta si podle smlouvy, do které Právo mohlo nahlédnout, za jednu prohlídku – nikoliv opravu – raketometu ve Švédsku účtuje 647 tisíc korun a hodinu švédského technika si cení na 9510 korun.

To je podle oslovených odborníků a veřejně přístupných statistik zhruba pěti- až osminásobek běžné ceny špičkového leteckého technika v Evropě. „Společnosti si účtují od 40 do 60 eur za hodinu za jednoho leteckého mechanika,“ řekl Právu expert z leteckého průmyslu.

Cena překvapila poslance z branného výboru, ale i ministra obrany Martina Stropnického (ANO), který nechal smlouvu prozkoumat svou inspekcí a pozastavil už rozjetý nákup dalších 16 raketometů RBS-70 NG přímo od Saabu a přikázal sekci vyzbrojování, aby se rozhlédla i u jiných zbrojařů.

Ministr obrany vydal okamžitý příkaz své inspekci, aby zakázku prošetřila Jan Pejšek, mluvčí obrany

Podle mluvčího ministerstva Jana Pejška podepsal servisní smlouvu v hodnotě 20 miliónů korun na roky 2015 až 2018 příslušný ředitel sekce vyzbrojování a nikdy nebyla projednávána vedením resortu.

„Ministr obrany vydal okamžitý příkaz své inspekci, aby zakázku prošetřila,“ řekl Právu Pejšek. Omnipol podle něj provedl u všech 16 strojů čtyřleté revize a z rozpočtu již vyčerpal 19 miliónů korun.

Omnipol nechtěl otázku, proč jsou ceny tak vysoké, kolik z proplacených 19 miliónů korun jde švédskému servisu a kolik mu zůstává, komentovat. „Smluvní vztah s partnery nám nedovoluje odkrývat konkrétní ceny,“ sdělila Právu marketingová ředitelka Omnipolu Marika Přenosilová.

Deset tisíc na hodinu za technika? To je vyloženě předražené Antonín Seďa, člen obranného výboru a poslanec ČSSD

Podle ní jsou raketomety vysoce sofistikované zařízení, které může kontrolovat pouze výrobce na speciálních testovacích přístrojích. „Vzhledem k tomu, že se jedná o optické a termovizní systémy, jsou nutné prostory s odpovídající, tj. laboratorní čistotou prostředí,“ dodala Přenosilová.

Poslanec ČSSD a člen branného výboru Antonín Seďa se částkám podivil. „Deset tisíc na hodinu pro technika? To je vyloženě předražené. Už ve smlouvě by mělo být jasně řečeno, že servis bude dělat domácí firma – nejlépe státní podnik. Zapomíná se na to a pak jsou provoz i servis předražené,“ řekl Právu Seďa.

Ministerstvo problém nevyrobilo, pouze zdědilo



Dodal, že obrana by servis veškeré techniky měla dělat doma nejen kvůli ceně, ale také proto, aby armáda v případě konfliktu nebyla odkázána na zahraniční firmy a jejich techniky. Ministerstvo se brání, že problém nevyrobilo, pouze zdědilo.

„Dnes jsme otroky historických rozhodnutí, kdy se bez soutěže pořizovalo drahé vybavení bez stanovení nákladů životního cyklu a bez garantovaných cen za servis,“ hájí ministerstvo Pejšek. Dodal, že proto mají dnes slabou vyjednávací pozici, protože servis potřebují.

V současné době, kdy je naplánována akvizice dalších kompletů RBS-70 NG, ministr jasně rozhodl, že chce vidět možné alternativy Jan Pejšek, mluvčí ministerstva

Ministerstvo koupilo 16 kusů RBS-70 v hodnotě jedné miliardy od Omnipolu bez výběrového řízení v roce 2006. Sklidilo za to kritiku, že zakázka je předražená. Výhrady k nákupu měl i Nejvyšší kontrolní úřad, podle nějž ministerstvo neudělalo ani marketingový průzkum, a Saabu dokonce odpustilo, že nesplnil technické požadavky české armády na váhu, rychlost a dostřel. Koupený systém má dostřel až osm kilometrů. Podle Pejška se ale poučili.

„V současné době, kdy je naplánována akvizice dalších kompletů RBS-70 NG, ministr jasně rozhodl, že chce vidět možné alternativy,“ podotkl Pejšek.

Dodal, že už rozjeli marketingový průzkum a kromě Saabu oslovili americkou společnost Rytheon, která nabízí raketový komplet Stinger, evropské konsorcium MBDA, jež vyrábí střely Mistral, nebo polskou firmu PGZ nabízející raketomet Grom a střely Piorun.